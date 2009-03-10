Okulda Hepatit A paniği!

Tekirdağ’ın Şarköy İlçesi'ne bağlı Mürefte Beledisi'nde 585 öğrencinin eğitim gördüğü ilköğretim okulunun şebeke suyuna kanalizasyon karıştığı ve bu sudan içen 19 öğrencide Hepatit A hastalığı saptandığı belirtildi. Olayın gerçekleştiği hafta, okulda 2 gün süreyle eğitime ara verildi, dezenfekte çalışması yapıldı ve öğrencelere aşı vuruldu.



585 öğrencinin eğitim gördüğü Mürefte İlköğretim Okulu'nda geçen hafta, öğrenci velileri ve okul yönetimi, okulun şebeke suyu yetersiz kalınca kuyu suyunu şebeke suyuna bağladı. Ancak kuyu suyuna karışan kanalizasyon şebeke suyuna da geçince çeşmelerden akan suyu içen öğrencilerde halsizlik belirtileri baş göstermeye başladı. Bunun üzerine aileleri tarafından hastanelere götürülen bazı öğrencilerde Hepatit A tespit edildi.



Kuyu suyundan bulaştığı anlaşılan Hepatit A için İl Sağlık Müdürlüğü okulda dezenfekte çalışması başlattı. İl Hıfzısıhha kararı ile geçen hafta 2 gün süreyle okulda eğitime ara verildi. Sağlık Müdürlüğü yaptığı çalışma sonunda kuyu suyunu kapatarak okulun su şebekesini değiştirdi. Sarılık şüphesi ile İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri 585 öğrenci ve veliler üzerinde tarama yaptı. Şüpheli görülen 125 öğrenciden kan örnekleri alan yetkililer bunların 19'unda sarılık tespit etti. 14 öğrencinin tedavisi tamamlanırken, 5 öğrencinin ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Tarama yapılan velilerde ise sarılığa rastlanmadığı açıklandı.



Vali: Her şey kontrol altında



Tekirdağ Valisi Aydın Nezih Doğan, Okul Aile Birliği'nin okul bahçesindeki bir su kuyusunu okul şebekesine bağladığını belirterek şu açıklamayı yaptı:



“Tabi bu su çeşitli etkiler ile kirlenince, öğrencilerde Hepatit A tanısı ile sağlık ocağına ve Şarköy Devlet Hastanesi'ne gönderildiği bilgisi geldi. Gerekli dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Okulu Hıfzısıhha kararı ile eğitim ve öğretime kapatıldı. Salgının geçmesinin ardından eğitime yeniden başlandı.



Okuldaki 585 öğrencinin tamamı birden fazla uzman hekim kontrolünden geçirildi. Bunlar içerisinde Hepatit A şüphesi bulunan öğrencilerden kanlar alındı ve tahlil edildi. Öğrenciler ve aileleri tıbbi tedavi altına alındı. Okulun su şebekesi yenilendi. Zaten okulda genel bir tadilat vardı, tuvaletler ve lavaboları değiştiriyorduk. Konuyu Milli Eğitim teşkilatımızdan görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız inceliyorlar. Sağlık teşkilatı da inceliyor. Bu çalışma yaklaşık 10- 15 gün daha sürecek.”













