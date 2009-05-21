Okulda haşemaya yeşil ışık

Almanya’da bir mahkeme, ilkokullarda Müslüman öğrencilerinin, kız ve erkek öğrencilerinin birlikte katıldığı yüzme dersinden muaf tutulamayacağına hükmederken, havuzda “burkini” ya da haşema olarak adlandırılan ve tüm vucudu örten tesettür mayosunun kullanmasına ise yeşil ışık yaktı.



Gelsenkirchen kentindeki Müslüman bir ailesinin, kız ve erkek öğrencilerinin birlikte yüzme dersine katılmasının “ahlaksız” olduğu gerekçesiyle 9 yaşındaki kızlarının dersten muaf tutulmasını talebinin okul yönetimince reddedilmesi üzerine idari mahkemesine başvurmuştu.



Ancak Muenster kentindeki idari mahkeme, söz konusu kız öğrencinin yüzme dersinden muaf tutulması talebini reddederken öğrencinin “burkini” olarak adlandırılan tesettür mayosunu kullanabileceğini bildirdi. Mahkeme, kararının temyiz edilmesi yolunu da kapattı.



Deutsche Welle de, bu konudaki haberinde Almanya’da öğretmen sendikaları ve eğitim yetkililerinin, devlet okullarında kız ve erkek öğrencilerinin ayrı sınıflarda okutulması taleplerine hep karşı çıktığını belirtirken bu konunun ülkedeki Müslüman toplumlarını böldüğünü, muhafazakar Müslümanların bu uygulamanın değişmesi gerektiğini savunduklarını kaydetti.

