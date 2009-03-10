Okulda ders arası namaz!

Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'nde öğrencilerin namaz kılması için okulun bir odası seccadeler serilerek mescide dönüştürüldü. Sadece erkek öğrencilerin girip teneffüslerde kıldığı namazı bir öğrenci cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.



Okul Müdürü Salih Tunç, okulda böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, odanın depo olarak kullanıldığını söyledi. Tunç, gazetecilerin okuldan ayrılmasının ardından ise odadaki seccadeleri kaldırdı.



Diyarbakır'ın köklü liselerinden olan bugüne kadar AKP Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, ile bir çok siyasetçi ve akademisyenlerin mezun olduğu Ziya Gökalp Lisesi'nde öğrencilerin namaz kılması için bir oda mescide dönüştürüldü.



‘Hiçbir öğrenci okulda namaz kılmıyor’



Öğrenciler, teneffüslerde mescide dönüştürülen ve seccadeler serilip askılıklar konulan odada namazlarını kılarken, bir öğrenci namaz kılan öğrencileri cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Ziya Gökalp Lisesi Müdürü Salih Tunç, okulda mescit bulunmadığını ve öğrencilerinde namaz kılmadığını savundu. Tunç, "Burası eğitim ve öğretim yuvasıdır. Burada namaz değil eğitim, öğretim verilir. Bu seçimlerde bu tür iddiaların ortaya atılması çok doğaldır. Ancak okulumuzda hiç bir öğrenci okulda namaz kılmıyor, kılmasını bırakın namaz kılınacak bir mekân ve yer yok" dedi.



‘Okullarda din eğitimini imamlar vermeli’



Okulda müdür yardımcılığı görevinde bulunduğu belirtilen bir öğretmen ise okulda mescidin bulunup bulunmadığını bilmediğini belirterek, okullarda mescidin bulunması gerektiğini savunarak, "Aslında olması gerekir. Onun dışında okullarda din eğitiminin imamların vermesi gerekir. Avrupa'da bu işler böyle. Okula yeni başlayan öğrencilere dersler papazlar tarafından veriliyor. O öğrenciler uygulamalı olarak kiliselere götürüyor. Bunların Türkiye'de olması gerekir. Bunlar benim kendi kişisel düşüncelerimdir" dedi.



Gazetecilerin okuldan ayrılmasının ardından lise müdürü Salih Tunç'un mescide çevreline odadaki seccadeleri kaldırıp, odayı da kapattığı öğrenildi.

