Okulda deney tüpü patladı:6 yaralı

T24 - Üsküdar'da bir kolejin fen laboratuarında meydana gelen patlamada, bir öğretmen ile 5 öğrenci yaralandı.



Ünalan Mahallesi'ndeki Biltek Koleji'nde, ilköğretim öğrencilerinin fen laboratuarında deney yaptığı saat 16.00 sıralarında, patlama meydana geldi. Deney tüpünün patlaması ile öğrenciler büyük panik yaşadı. Öğretmen Dilek Akyıldız ile öğrenciler Beyza Nur Akpınar, Mihriban Eren, Muhammet Hasan Tellioğlu, Mina Katı ve Yusuf Mert Kılıç yaralandı.



Vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Laboratuvarda çıkan yangın, okul görevlileri tarafından söndürüldü.Yaralılardan Mihriban Eren ile Muhammet Hasan Tellioğlu, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yusuf Mert Kılıç, Mina Katı ve öğretmen Dilek Akyıldız'ın sağlık durumları iyi. Ağır yaralanan Beyza Nur Akpınar ise yoğun bakım ünitesinde tutuluyor.



Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.





