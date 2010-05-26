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Yaşam

Okulda deney kazası :4 öğrenci yaralandı

Teneffüste sınıfta kalarak deney yapan 4 ilkokul öğrencisi yaşanan patlamam sebebiyle yaralandı.

26 Mayıs 2010 03:00

T24- İvrindi ilçesindeki bir ilköğretim okulunda 4 öğrenci, deney yapmak için pillerle yaktıkları ampulün patlaması sonucu yaralandı.


İlçeye bağlı bir köyün dördüncü sınıf öğrencilerinden Ahmet Acar (10), Nurcan Bingül (10), Muazzez Güngör (10) ve Samet Şahin (10), teneffüste bahçeye çıkmayarak sınıfta kaldı.


Öğrencilerin, büyük pillerle yakmaya çalıştıkları ampul, patladı.


Ampulü tutan Ahmet Acar'ın sağ el yüzük parmağı koptu, diğer öğrenciler hafif yaralandı.
Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırılan öğrencilerden Ahmet Acar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından hava ambulansıyla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.


İl Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Köksal, “İki büyük pil ve bir ampulle bir kaza yaşanmış. Konuyla ilgili olarak bir müfettiş heyeti görevlendiriyorum. Olayın tam olarak nasıl meydana geldiği, araştırma sonucunda daha iyi anlaşılacaktır” dedi.

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