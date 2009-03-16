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Yaşam

Okulda cinayete 64 bin TL tazminat

Beşiktaş'taki Lütfi Banat İlköğretim Okulu’nda 2006'da bıçaklanarak öldürülen Fatih Can’ın ailesi bakanlıktan tazminat kazandı

16 Mart 2009 02:00

İstanbul Beşiktaş'taki Lütfi Banat İlköğretim Okulu’nda 22 Mart 2006 tarihinde arkadaşı C.B. tarafından sınıfta kalbinden bıçaklanarak ölen 17 yaşındaki Fatih Can’ın ailesinin Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine açtığı tazminat davası karara bağlandı

İstanbul 1. İdare Mahkemesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nı ‘hizmet kusuru yaptığı’ gerekçesiyle suçlu buldu. Mahkeme, Bakanlığın Can’ın ailesine 50 bin TL’si manevi, 13 bin 700 TL’si maddi olmak üzere toplam 63 bin 700 TL tazminat ödemeye mahkûm etti. Ailenin avukatı Abdullah Sütçüoğlu, davanın maddi beklentilerle açılmadığını belirterek, “Aile, Almanyada’da son örneğini gördüğümüz gibi okulda şiddet olgusuna dikkat çekmek ve yenilerinin olmasına engel olmak için bu davayı açmışlardı” dedi.

Kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Fatih Can’ın bağışlanan organlarıyla çok sayıda kişi hayata dönmüştü.


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