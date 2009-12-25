T24 - Çocuk okul hayatına adım attığında beslenme alışkanlığı değişiyor. Bunun önüne geçmek için evdeki mutfak kültürü çok önemli bir etken.





Radikal yazarı Serap Güzel'in "Okulda beslenme" (25 Aralık 2009) başlıklı yazısı şöyle:





Çocukların okul hayatına başlamasıyla birlikte anne babaların yanındaki beslenme şekilleri değişmeye başlar. Alıştığı yemeklerin değişmesi, arkadaşlarıyla birlikte olması, psikolojik durumu yemek yemesini etkileyen faktörlerden bazılarıdır. Derslerdeki başarısı ve büyümeye devam etmesi düzenli ve yeterli bir beslenmeyle tamamlanır. Bu nedenle beslenmesi okul hayatı boyunca çok önemlidir.



Kahvaltı şart

Kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu her zaman belirtiyorum. Kahvaltı sadece çocuklar için değil tabi ki yetişkinler içinde önemlidir. Okula başlamasıyla birlikte çocukları düzenli kahvaltıya alıştırmak gereklidir. Kahvaltı;

• Öğrenmeyi kolaylaştırır, beyinin çalışması için glukoz gerekiyor ve sabah kahvaltısı bunu sağlar

• Günün ilerleyen zamanında dayanıklı olmayı sağlar

!! Yapılan çalışmalarda düzenli kahvaltı yapan çocukların derslerde daha başarılı olduğu görülmüştür.

Kahvaltıda neler olmalı peki; ekmek, peynir, yumurta ve süt olmazsa olmaz temel besinlerdir. Mevsimine göre domates, yeşillik veya taze meyve, meyve suyu da vitamin mineral açığını kapatır.

Çocukların okul beslenmelerini mutlaka kontrol edin. Okullarda, büyümeye devam eden çocukların enerji ihtiyacı için kalorili ve yağ içeriği yüksek kahvaltı , ara beslenme veya öğle yemekleri olabilir. Çocuklarda da artan obezite maalesef yanlış beslenme ve hareketsiz olmaktan kaynaklanmaktadır. Eğer çocuğunuz kilo almaya eğimliyse onu spora veya daha hareketli oyunlara yönlendirin. Çünkü artık çocuklar sokakta değil bilgisayar başında oyun oynamaktalar. Son yıllarda çocuklardaki obezite oranının gittikçe artmasının en büyük nedeni hareketsizliktir.



Ailelerin beslenme alışkanlıkları

Anne ve baba çocuk için birer örnektir. Eğer sizin beslenme alışkanlıklarınız kötüyse çocuğunuzu sağlıklı beslemeniz daha zor. Çocukları tabi ki sadece evdeki alışkanlıklar değil okul ve arkadaş çevresin de gördükleri de etkiler ama sizin yemediğiniz bir yemeği çocuğunuza yemesi için ısrar etmeniz inandırıcı olmaz. Çocuğunuza beslenmesi içinde örnek olmalısınız, unutmayın evdeki mutfak kültürü onun ilerdeki beslenme alışkanlıklarını oluşturacaktır.



Hamburger çocukları

Çocukların çoğu sebze ve salata yemeyi sevmezler. Bu yüzden sebze yemesi için çocuğu zorlamak yerine köfte, makarna, çorba gibi yemekleri sebzeli yapabilirsiniz. Fast food yemekler çocuklar için her zaman daha kolay ve lezzetlidir. Hamburgeri de çocuğunuza yasaklamayın, ekmek ve köfte gibi düşünebilirsiniz. Ne kadar sık yediğine dikkat etmelisiniz. Çikolata, gofret, cips gibi abur cuburlar aslında hamburgerden daha zararlıdır.

Abur cubur tuzağı kantinler

Okullarda kantinler çocuklar için maalesef yanlış beslenme ve abur cubur tuzağı olmaktadır. Bu kantinlerin denetlenmesi gerekmektedir. Ama ülkemizde okullarda bunlar ne kadar denetleniyor ve ne kadar yasaklara uyuluyor bilemiyoruz. Buna rağmen çocuklarınıza kantinden alacaklarını sınırlandırmalı veya evden daha sağlıklı beslenme hazırlayabilirsiniz. Sandviç ve yanında içecek olarak ayran veya süt en ideal öğle yemeğidir.



