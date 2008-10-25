Okulda bayldı ardından büyük dram çıktı



Baba hapise düştü, anne çalışmak için Mersin'den Gaziantep'e gitti. Evde perişan durumda yaşayan dört çocuğun durumu kardeşlerden birinin okulda açlık nedeniyle rahatsızlanmasıyla ortaya çıktı





MERSİN’de, 12 yaşındaki Ali Ö.’nün ders sırasında bayılması, aile dramını ortaya çıkardı. Günlerdir aç olduğu için bayıldığı ortaya çıkan öğrencinin, babasının bir suç nedeniyle cezaevinde tutuklu olduğu, anneleri de başka bir kente gittiği için tek başlarına kalan 4 kardeşin, sefalet içinde yaşam mücadelesi verdiği anlaşıldı.

Halkkent Mahallesi’nde bir apartman dairesinde yaşayan 4 kardeşin dramı, baba A.Ö.’nün 3 yıl önce Eskişehir’de bir kasa hırsızlığı olayının ardından cezaevine girmesiyle başladı. Eşi cezaevine girince çocuklarına hem annelik, hem de babalık yapan anne İsminur Ö., 4 çocuğunu da alarak akrabalarının bulunduğu Mersin’e geldi. Mersin’de içerisinde sadece bir yer yatağı bulunan eve yerleşen 4 çocuk annesi kadın, burada iş bulamayınca 3 hafta önce pazarlama işi yapmak üzere çocuklarını Mersin’de bırakarak Gaziantep’e gitti, ancak, gittikten sonra aramadı.

Annelerinin de evden ayrılmasıyla tek başlarına ortada kalan 14 yaşındaki Sevim, 12 yaşındaki Ali, 9 yaşındaki Ayşe ve 3 yaşındaki Furkan Ö. kardeşler, zor şartlar altında yaşamaya başladı. Annelerinden 3 haftadır hiç haber alamayan, komşularının getirdiği yiyeceklerle hayatta kalmaya çalışan 4 kardeş, oturdukları semtte komşuların büyük bölümünün dar gelirli olması nedeniyle çoğu kez destek alamayıp, bazı günleri aç getirmek zorunda kaldı.

4 kardeşin dramı, geçen perşembe günü Halkkent İlköğretim Okulu 5’inci sınıf öğrencisi Ali Ö.’nün derste fenalaşıp, bayılmasıyla ortaya çıktı. Öğretmenleri tarafından okulun yakınındaki sağlık ocağına götürülen Ali Ö.’nün açlıktan fenalık geçirdiği anlaşıldı.

Halkkent Mahalle Muhtarı Evliya Yüksel, olayı öğrendikten sonra geldiği evde, çocukları sefalet içinde bitkin buldu. Muhtarın haber vermesi üzerine çocuklara Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) İl Müdürlüğü sahip çıktı. Uzmanlarla birlikte evde inceleme yapan SHÇEK İl Müdürü Azmi Gülşen, çocuklara devletin sahip çıkacağını söyledi. Bu sırada eve gelen ve çocukların dayısı olduğunu söyleyen bir kişi, çocukların yuvaya alınmasına tepki gösterdi. Bu kişinin yardımıyla çocuklar anneleriyle telefonla görüştürüldü.

Görüşme sonrası, çocuğun anneye verilmeyeceğine karar verildiğini bildiren Gülşen, evin yaşanmaz hale geldiğini, her tarafın çöp yığını olduğunu belirterek, “Çocuklar aç ve sefil durumda. Bu çocukları bu halde bırakamazdık. Şimdilik çocuk yuvamızda misafir ediyoruz. Banyo yaptırılacak, karınları doyurulacak, giydirilecekler. Annesi gelince, onun çocuklara bakabileceği tespit edilirse verilecek” dedi.