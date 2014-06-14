Okulda 4 öğrenci tarafından dövülerek komaya giren genç hayatını kaybetti

İstanbul'da öğrenim gördüğü İbrahim Özaydın Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde, 4 öğrenci tarafından dövüldüğü iddia edilen ve 21 gün kaldığı yoğun bakımda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Ferit Aslan Sarı, Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde defnedildi.

Cihan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, İstanbul İbrahim Özaydın Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde 23 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen olayda, 15 yaşındaki Ferit Aslan Sarı, okulda öğrenim gören 4 kişilik öğrenci grubu tarafından dövülerek komaya girdi. Okuldan önce Arnavutköy'deki bir hastaneye kaldırılan, oradan da yaklaşık 3 saat sonra Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ferit Aslan Sarı, 21 gün yoğun bakım ünitesinde kaldıktan sonra dün sabah itibari ile hayatını kaybetti. Bugün adli tıp kurumundan alınan cenaze öğleden sonra Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesi Caferler köyüne getirildi. Acı feryat ve ağıtlarla karşılanan cenazeyi araçtan indirmek isteyen aile sakinleri, hala Hava ve diğer yakınlarının sinir krizi geçirmesi nedeniyle araçtan indirilemedi. Aile büyüklerinin gelmesi ve uzaklaştırılmak istenen bazı kadınlar fenalık geçirdi.

Kardeşinin karne alacağı gün toprağa verilmesinin kendilerinin acısını artırdığını ifade eden ağabey Halil Sarı, yetkililerden adalet istediklerini söyledi. Kardeşinin 5 vakit namazında olduğunu ve spor dışında hiçbir alışkanlığı olmadığını kaydeden ağabey Sarı, "Olay öğle arasında oldu. Kardeşim öğle arasında mescitte namaz kılıyor. Yukarıya sınıfına çıkıyor. Sınıfına giderken arkadaşının yanağını sıktıktan sonra sınıfına giriyor. Kardeşimin hemen arkasından sınıfa 4-5 çocuk giriyor. Bunlar başka sınıftan. Kardeşime 'Sen neden o çocuğa vurdun' diye soruyor. Kardeşim de vurmadığını söylüyor. Tartışıyorlar. Kardeşim ayağa kalkar kalmaz şah damarına vuruyor. Ayırmaya çalışıyorlar. Kardeşim gitmeye çalışıyor. Kardeşime koşarak tekme atıyor. O sırada kardeşim kafasını yere vuruyor. O sırada bilincini kaybetmiş. Daha sonra kardeşimi oradan çıkarmaya çalışıyorlar. Oradan bir şekilde Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne getiriliyor. Orada da 3 saat 112 ekiplerini bekledik. Orada beyin kanaması geçirdiğini ve ciğerlerin patlamış olduğunu söylediler. Yoğun bakım için Haseki Hastanesi'ne gittik. Orada 21 gün kaldık. Dün vefat etti" diye konuştu.

'Olayı gören öğrencileri rüşvet almakla suçladılar'

Kardeşinin, okul idaresi tarafından, şakalaşırken kaza olduğunu ve bundan dolayı yaralandığını söyleyen Halil Sarı, "Öğretmenlerin tuttuğu tutanakta arkadaşı ile şakalaşırken yere düştü ve kafasını vurdu. Müdür ve 8 öğretmen böyle bir tutanak tutmuş. Karakola ifade vermeye gittiğimizde müdür, iki tane şahit buldum ben. Ailesi ile birlikte karakola getirdik. Çocuklar ifade verdi. Okul müdürü öğrencileri rüşvet karşılığında getirdiğimizi söylemiş. Öğrenciler aynı okuldan olduklarını ve kardeşimin sınıfında olaya şahit olduklarını söylediler" dedi.

‘Herkes karnesini alırken biz onu toprağa veriyoruz’

Diğer çocuklar bugün karnesini alırken kardeşini toprağa verdiklerini ifade eden Halil Sarı, "Maalesef konuşacak bir şey yok. Herkes karnesini alırken kardeşim bugün toprağa verilecek. Adaletin sağlanmasını istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz" diyerek duygularını dile getirdi.

Evin önünde yapılan dua sırasında baba Hüseyin Sarı, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenazenin kamyonete yerleştirildiği sırada anne Şengül Sarı, oğlunu son kez görmek istedi. Buna müsaade edilmemesi üzerine sinir krizi geçiren acılı anneyi, yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Hala Hava Sarı ise kamyonetin kasasından ayrılmak istemedi.

Ormanlı beldesi şehir merkezi camisine getirilen Ferit Aslan Sarı'nın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Caferler köyündeki aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.