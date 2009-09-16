T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Okula yıldırım düştü, 5 çocuk öldü

Batı Afrika ülkesi Kamerun'da bir okula düşen yıldırım sonucu 5 çocuk öldü.

16 Eylül 2009 03:00

Batı Afrika ülkesi Kamerun'da birokula düşen yıldırım  sonucu 5 çocuk öldü.

Devlet radyosunun haberine göre yıldırım düşen okuldaki çocuklardan 58'i, başkent Yaounde'ye yaklaşık 460 kilometre uzaklıktaki Bamali köyü yakınlarında bulunan bir hastaneye kaldırıldı.

Okuldaki öğretmen Moses Kengong, yıldırımın düştüğü sırada çocukların derse girmeye hazırlandığını, bazı öğrencilerin dışarıda, bazılarının ise sınıflarda olduğunu belirtti.

Büyücülüğe inancın yaygın olduğu Kamerun'da okula düşen yıldırım da bazı görgü tanıkları tarafından mistik bir olay olarak değerlendirildi.
Son aylarda aşırı yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları ile mücadele edilen ülkede en az 6 kişi hayatını kaybetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24