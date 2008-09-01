Okula ilk adım 400 YTL

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bugün okula başlayacak bir öğrenci için 36 ile 40 kalem arasında bir masraf yapılacak olmasının maliyeti 400-500 YTL'den başlıyor" dedi.



Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşlara Çin mallarından uzak durmaları ve "mahalle esnafından alışveriş yapmaları" önerisinde bulunarak, kırtasiye ve tekstil ürünlerinde sağlıklı ve kaliteli ürünlerin seçilmesini tavsiye etti.



Türkiye'de her 23 öğrenciye bir öğretmen düştüğünü, eğitime ayrılan payın yüzde 3.3 ile dünya ortalamasının altında kaldığını belirten Palandöken, "Bakanlığın bütçesinden yatırıma, yüzde 0.58 gibi bir pay ayrılmaktadır. Yeni okul ve derslik ihtiyacının bu ayrılan payla tamamlanması mümkün değildir" dedi.



