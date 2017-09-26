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Eğitim

Okula gitmeyen öğrencilere polis denetimi

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)- BOLU'da ders saatinde kafe ve internet kafelere giden öğrenciler polis tarafından uyarılarak okullarına gönderildi

26 Eylül 2017 15:17

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)- BOLU\'da ders saatinde kafe ve internet kafelere giden öğrenciler polis tarafından uyarılarak okullarına gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde kafe, internet kafe ve oyun salonlarında denetim yaptı. Kafelerin yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesi\'ndeki kontrollerde sırtlarında okul çantaları bulunan öğrencilere rastlandı. Ders saatinde okulda olması gerekirken, internet kafede bulunan öğrencilerin kimlikleri kontrol edildi. Polis, öğrencilerin velileri ve okul yönetimlerini arayarak bilgi verdi. Öğrenciler, yapılan uyarıların ardından kafelerden çıkarılarak okullarına gönderildi. Öğrencilerin derslerine devamını sağlamak ve kötü alışkanlık edinmelerinin önüne geçmek için bu tür denetimlerin sürüceği belirtildi.

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