-OKULA GİTMEYEN ÇOCUKLARA TAKİP ANKARA (A.A) - 04.12.2010 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okula kayıt olmayan çocukların tespit edilmesi ve sorumlular hakkında yasal yaptırım uygulanması talimatı verdi. MEB'den valiliklere gönderilen yazıda, anayasa ve yasalar gereğince, ''her öğrencinin velisinin, vasisinin veya aile başkanının, çocuğunun mecburi ilköğretim kurumuna muntazaman devamını sağlamakla ve özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğunun durumunu en geç üç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlü olduğu'' anımsatıldı. Mülki amirlerin, ilköğretim müfettişlerinin ve zabıta teşkilatının ilköğrenim çağındaki çocukların okula devamlarını sağlamakla; veli, vasi veya aile başkanlarına ve okul idarelerine yardımcı olmakla, bu konuda her türlü tedbiri almakla yükümlü bulundukları belirtilen yazıda, il ve ilçe eğitim müdürlüklerinin okula kayıtsız öğrencileri ikametlerine uygun okullara yönlendirmeleri gerektiği ifade edildi. Okul yönetimlerinin bir ekip oluşturarak kayıtsız çocukların ikametlerini ziyaret edip kayıt yapmaları istenen yazıda, öğrencilerin yaş gruplarına ve seviyelerine uygun sınıflara alınmaları gerektiği kaydedildi. Yetkili ve sorumlu kişiyle kurumlar tarafından, devamsız öğrencilerin okula kazandırılmasına ilişkin her türlü tedbirin alınmasının önemli olduğu belirtilen yazıda, bu konuda sorumlular hakkında yasal yaptırım uygulanması talimatı verildi. Okula gitmeyen çocuklar ve aileleriyle birebir görüşülerek kayıt olmama gerekçelerinin öğrenilmesi istenen yazıda, bu çocukların okula kazandırılması için periyodik çalışmalar yapılması gerektiği belirtildi. Yazıda, okula kayıt edilemeyen çocukların gerekçelerinin belgeye dayandırılması, sağlık durumu öğrenime devam etmesine engel çocukların rapor almalarının sağlanması istendi.