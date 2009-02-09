Okula gitmek onlar için çile!

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesindeki 12 öğrenci, bir mahalle yolunun kapalı olması nedeniyle Yüksekova'daki okullarına 5 kilometreyi kah yürüyerek kah kızaklarla aşarak varabildi.



Büyükçiftlik beldesine bağlı Buzul Cilo Dağı'ndaki Kandilli mahallesinde yarı yıl tatili için okudukları Yüksekova Yatılı Bölge Okulu'ndan (YİBO) ailelerinin yanına gelen 12 öğrenci, tatilin bitmesinin ardından okullarına dönmek için yola çıktı.



'Okumak istiyoruz’



Beldedeki mahalle yolunun karla kapalı olması nedeniyle araç yerine ailelerince kızaklara bindirilen ve yürütülen öğrenciler, yer yer 2 metreyi bulan kara rağmen evlerine 5 kilometre uzaklıktaki Yeşilova köyüne ulaşabildi.



Yol boyu uçurumlar var



Yol boyunca uçurumların olması nedeniyle çok korktuklarını ifade eden öğrenciler, ulaşım şartları sebebiyle başta kızlar olmak üzere birçok çocuğun okula gidemediğini belirtti. Yeşilova köyünde bir süre dinlenen öğrenciler, burada velileri tarafından minibüslere bindirilerek Yüksekova ilçe merkezine gönderildi.

