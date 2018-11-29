Okula gitmek istemeyen öğrenci annesini sırtından bıçakladı

Denizli’de 14 yaşında bir kız öğrenci ‘okula gitmek istemediği’ gerekçesiyle annesini sırtından bıçakladı. Hafif yaralı anne tedaviye alınırken, kızı emniyete götürüldü.

Olay, saat 08.00 sıralarında, Denizli'nin Altıntop Mahallesi'nde meydana geldi. Ev kadını Serpil K., 8'inci sınıf öğrencisi kızı S.K.'yi okula gitmesi için uyandırdı. İddiaya göre, okula gitmek istemeyen S.K. annesiyle tartıştı. Mutfağa giden S.K., eline aldığı bıçakla annesini sırtından yaraladı. Hafif yaralanan Serpil K.'nin çığlığını duyan komşuları eve koştu. Yaralı kadını görenler durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Serpil K.'yi ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Serpil K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. S.K. ise İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)