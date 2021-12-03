Okula giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde, sabah okula gitmek için yola çıkan 11 yaşındaki B.G., sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak yaralandı.

Aydın’ın Köşk ilçesinde, sabah saatlerinde okula gitmek için evden çıkan 11 yaşındaki B.G., sokak köpeklerinin saldırısına uğrayaÇevredeki vatandaşların müdahalesi ile B.G., köpeklerin saldırısından kurtarıldı. Saldırı sırasında ayak ve bacaklarından ısırılarak yaralanan B.G., hastaneye kaldırıldı.

Gerekli tedavileri yapılan B.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, vatandaşlar yetkililere seslenerek bu duruma bir çözüm bulunmasını istedi.