Okula gidemeyen çocuğa yardım eli

İlk mektup cezaevinde ağabeye



‘Çocuklar okula kazandırıldı’

Konak ilçesindeki Şehit Fazıl Bey İlköğretim Okulu'nun müdürü Necmettin Aktaş, yaptığı açıklamada, 2008 yılının ekim ayında sokakta yanına yaklaşan 13 yaşındaki Çağrı Sepetçioğlu'nun öğrenim görmek için kendisinden destek istediğini belirtti. Aktaş, Çağrı Sepetçioğlu'nun "Okumak istiyorum. Bana yardım edin" dediğini ifade ederek, şu bilgileri verdi:"Çağrı'nın herhangi bir okulda kaydının bulunmadığını tespit ettik. Bunun üzerine okulun yetiştirici sınıfında eğitim öğretime başlatıldı. Okula kaydı öncesinde Çağrı'nın ailesiyle görüştük. Maddi durumları iyi olmadığı için okula gönderememişler. Aileyi ikna ettik, Çağrı okula kaydolunca maddi destek sağladık. Kırtasiye, ayakkabı, mont gibi ihtiyaçlarını karşıladık. Ailesi de çok memnun kaldı tabii. Önce uyum sorunu yaşadı. Oyunlarla, çeşitli sosyal aktivitelerle okula ısınmasını sağladık. Şimdi durumu çok iyi. Devam sorunu yok.Okulu sevdi. Sosyal yönü de çok gelişti. Mesela ilk geldiğinde konuşması çok bozuktu, konuşması çok gelişti."Çağrı'nın okuma yazmayı öğrendiğini belirten Aktaş, eğitim yılı sonunda seviyesinin belirlenecek çocuğun gelecek yıl örgün eğitime dahil edileceğini kaydetti.Çağrı ise okula gitmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Arkadaşları gibi okula gitmek istediği için okul müdüründen yardım istediğini anlatan Çağrı, okuma yazmayı çok sevdiğini, en sevdiği dersin matematik olduğunu, ileride de futbolcu olmak istediğini belirtti.Hasta babası ve babaannesi ile yaşadığını söyleyen Çağrı, 4 kardeş olduklarını, ağabeylerinden birinin cezaevinde olduğunu belirterek, "İlk mektubumu cezaevindeki ağabeyimi yazmak istiyorum" dedi.İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Çakal, 2008 yılının eylül ayı itibariyle başlatılan Yetiştirici Sınıflar Öğretim Programı ile Türkiye'de adrese dayalı nüfus kaydına göre okul çağında olup okula gitmeyenlerin okullara kazandırıldığını söyledi."Bu program ile okul çevrelerindeki adresler tek tek taranarak 10-14 yaş grubunda olup okula gitmeyen öğrenciler belirleniyor. Tabii, örneğin 13 yaşındaki bir çocuğu 1. sınıftan başlatamazsınız. Bu nedenle özel bir program uygulanan yetiştirici sınıflar faaliyet göstermeye başladı. Öğrenciler bir süre bu sınıfta eğitim alarak örgün eğitimde olmaları gereken sınıfa hazırlanıyor.İzmir daha önce yüzde 98 okullaşma oranı ile 10. sıradayken Yetiştirici Sınıflar Öğretim Programı çerçevesinde bu oran yüzde 99.19 oldu, böylece İzmir okullaşma oranı en yüksek il oldu."Bu program kapsamındaki hedef kitlenin 450 kişiye kadar düştüğünü ifade eden Çakal, İzmir'deki çalışmaların Türkiye'ye örnek olduğunu, başka illerden çalışmaları görmeye gelenlerin bulunduğunu söyledi.