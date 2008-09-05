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Yaşam

Okula 'Dur', kaçak Kuran kursuna 'Geç'

Gaziosmanpaşa’da okul inşaatı durdurulurken kaçak Kuran kursuna göz yumuluyor

05 Eylül 2008 03:00

Gaziosmanpaşa’da okul inşaatı durdurulurken aynı adada bulunan ve planlarda kültür merkezi, yeşil alan olarak görünen bir başka parselde kaçak Kuran kursu hızla yükseliyor. CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Mehmet Polat, belediyenin okul inşaatını durdurarak kaçak Kuran kurslarına göz yummasının şeriatçı yapılanmaya destek anlamına geldiğini söyledi.

İlçedeki 50. Yıl ve Esentepe mahallelerinde okullardaki öğrenci sayısının yüksek olması nedeniyle yaklaşık 4 ay önce 2543 ada 1 parselde okul inşaatına başlandı. Harfiyatı alınan ve temel atılması için uygun hale getirilen arazideki inşaat daha temel atma çalışmaları başlamadan belediye tarafından durduruldu. Aynı adada farklı parseldeki ve imar planlarında Yeşil Alan, Kültür Merkezi ve Park Alanı olarak görülen arazi üzerinde 3 katlı kaçak Kuran kursu inşaatıysa bitme noktasına geldi. CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Polat, Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin uygulamasını yargıya taşıdı.

‘Yetlilikeri göreve çağırıyoruz’

Polat, İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Sultangazi Kaymakamlığı ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazdığı dilekçelerle yetkili makamları bilgilendirerek kaçak Kuran kursu inşaatının durdurulması ve okul inşaatının sürdürülmesini istedi. AKP’li Belediye Başkanı Erhan Erol döneminde ilçenin “tarikat yuvası” haline geldiğini de belirten Polat, “Aynı ada içinde kültür merkezi, yeşil alan ve park alanı olan yerlerde kaçak Kuran kursu ve cami inşaatının devam etmesini hayretler içinde izlemekteyiz. Kaçak Kuran kursu yapımını görmezden gelerek müsaade eden AKP’li Gaziosmanpaşa Belediyesi irtaci ve şeriatçı yapılanmaya destek vermeye devam etmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak laik eğitim yerine din eğitimi vermek amaçlı yapılan bu çalışmaları engellemek için Cumhuriyetin yetkili kurumlarını göreve çağırıyoruz” dedi. (Cumhuriyet)

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