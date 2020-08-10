Okula dönüş tartışmalarının sürdüğü ABD'de Temmuz ayının son iki haftasında 97 bin çocukta Koronavirüs çıktı

ABD'de okula dönüş dönemi tartışmaları sürerken Temmuz ayının son iki haftasında 97 binden fazla çocuğun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

CNN'de yer alan habere göre, ABD Pediyatri ve Çocuk Hastaneleri Akademisi Birliği, çocuklarda yeni tip Koronavirüs hakkında bir rapor yayımladı. Rapora göre, eyaletler genelinde çocuklarda görülen vakalarda Temmuz ayının son iki haftasında yüzde 40 oranında bir artış olduğu belirtildi.

Dünyanın pek çok yerinde salgın sürerken okulların nasıl açılacağı tartışması sürerken ABD'de bazı eyaletlerde öğrenciler sınıflara dönmeye başladı. Georgia'da bir lisede koridordaki kalabalığın fotoğrafı sosyal medyada yayılmasından kısa bir süre sonra okulda 9 yeni vaka çıktığı haberi geldi.