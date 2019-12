Okula 'At'la giden öğrenciye müdürden yasak!

T24- Okula 'Rüzgâr' adlı atıyla gelen lise öğrencisi 15 yaşındaki Musa Can Harmanşah'a okul yönetimi tepki gösterdi. Okul Müdürü Sami Bülbül, Musa Can'ın okula atla gelmesini yasakladı.











Radikal'de yer alan habere göre, Cumhuriyet Anadolu Lisesi 1’inci sınıf öğrencisi Musa Can Harmanşah, önceki gün Yenice Mahallesi’nde bulunan evinden okuluna ‘Rüzgâr’ adlı atıyla geldi. Okul önüne geldiğinde atını arkadaşına vererek dersine giren Musa Can, çıkışta yeniden atını arkadaşından aldı. Çıkışta Musa Can’ı gazeteciler ile birlikte gören Okul Müdürü Sami Bülbül ise duruma tepki gösterdi. Musa Can’ın velisini okula çağıran Bülbül, öğrencinin atla okula gelmesini de yasakladı.



Öğrenciye ve velisine atla gelmemesi için uyarıda bulunduğunu belirten Bülbül “At ürkebilir, okul içine girebilir. Öğrenciler zarar görür diye böyle bir uyarıda bulundum” dedi.



‘Rüzgâr’ adlı atını çok sevdiğini belirten Musa Can Harmanşah ise “İki yıldır ata biniyorum. Değişiklik olsun diye okula atımla gitmek istedim. Atım da hava almış ve dolaşmış oluyor. Ben derse girdiğim zaman arkadaşım gezdiriyor. Dersten sonra tekrar alarak eve gidiyorum. Daha önce de iki kez gelmiştim, sorun olmamıştı. Trafikte binerken trafik kurallarına uyuyorum” diye konuştu.