Okul yolundaki ağaçları öğretmenlerinin fotoğraflarıyla süslediler

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da, Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları yönetici ve öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle okul yolundaki ağaçlara tüm öğretmenlerin fotoğraflarını ve meslek hakkında söylenen özlü sözleri asarak sürpriz yaptı.

Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları Kampüs Müdürü Erdal Karagülle öncülüğünde yöneticiler ve öğrenciler, sabahın erken saatlerinde okul yolundaki ağaçlara tüm öğretmenlerin fotoğraflarını ve meslek hakkında söylenen özlü sözleri astı. Yoldan geçerken fotoğraflarını gören öğretmenler hem şaşırdı hem de mutlu oldu. Kutlamalar okul içerisinde de devam etti. Karanfillerle süslenen koridor ve okul merdivenlerinde öğretmen yolu yapan yöneticiler, tüm öğrencilerle birlikte öğretmenleri karşılayarak çiçekler verdi.

Okul yöneticilerine ve öğrencilere teşekkür eden öğretmenler, insanlık tarihinin en önemli mesleklerinden birini yaptıkları için gurur duyduklarını söyledi.



FOTOĞRAFLI