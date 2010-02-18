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Yaşam

Okul yolunda taciz mağduru kızlar Vali'ye gitti

Batman'daki liselerde okuyan kızlar, okula giderken tacize uğradıklarından şikayet ederek valiliğe başvurdu.

18 Şubat 2010 02:00

T24 - 75 kız öğrenci, "okul yolunda tacize yeter" dedi. Batman'daki liselerde okuyan kızlar, okula giderken tacize uğradıklarından şikayet ederek valiliğe başvurdu. Validen, okul ile kaldıkları yurt arasına servis konulmasını istedi.

Çeşitli köylerden Batman'a gelerek evlerinden, ailelerinden uzakta okumaya çabalayan kızlar şikayetçi...

Kaldıkları yurda 10 kilometre uzaklıktaki okullarına ulaşım, servisle sağlanıyordu. Ama 6 ay önce Milli Eğitim Bakanlığı ödenek yokluğundan servisleri kaldırdı.

Onlar artık okullarına yürüyerek ve minibüsle ulaşabiliyor. Bu sırada da tacize uğruyorlar.

Kız öğrenciler, duruma tepkilerini valiliğin önünde dile getirdi. Daha sonra da Vali Ahmet Turhan ile görüştü. Öğrenciler, servislerin yeniden konulmasını istedi ve validen servis sözünü aldı.

Vali Turhan, "Ödenek yok ama halledeceğiz" diye konuştu.

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