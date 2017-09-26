Okul yolunda pompalı dehşet; 6 yaşındaki Zeynep öldü, annesi yaralandı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit İlçesi\'nde, okul yolunda pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda ilkokul 1\'inci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Zeynep Çeliksoy öldü, yanındaki annesi 28 yaşındaki Zeliha İrvanlıoğlu Çeliksoy yaralandı. Polis, şüpheli olarak anne Çeliksoy\'un arkadaşı olduğu ileri sürülen Mehmet Salik Mumcu\'nun yakalanması için çalışma başlattı.

Edremit\'teki Gazi İlköğretim Okulu\'nun 1\'inci sınıf öğrencisi Zeynep Çeliksoy, bugün saat 08.30 sıralarında, Gazicelal Mahallesi\'ndeki evlerine yaklaşık 150 metre uzaklıktaki okuluna gitmek üzere annesi Zeliha İrvanlıoğlu Çeliksoy ile yola çıktı. 508\'inci Sokak\'a geldikleri sırada anne-kızın üzerine bir otomobilden pompalı tüfekle 2 el ateş edildi. Tüfekten çıkan saçmalar Zeliha Çeliksoy\'un sol baldırına, kızı Zeynep Çeliksoy\'un ise baş ve göğsüne isabet ederken, saldırgan otomobille hızla uzaklaştı. Silah sesine koşan çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen polis ve 112 Acil servis ekibi, Zeynep Çeliksoy\'un öldüğünü belirledi. Yaralı olan anne Zeliha Çeliksoy ise Edremit Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Saldırganın kaçarken attığı pompalı tüfek olay yerinde, kullandığı otomobil ise 500 metre ilerde terkedilmiş olarak bulundu. Polis otomobilde parmak izi incelemesi yaparken, şüpheli olarak anne Çeliksoy\'un arkadaşı olduğu öne sürülen M.S.M.\'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, bir hafta önce İstanbul\'dan Edremit\'e taşındığı öğrenilen Zeliha İrvanlıoğlu Çeliksoy\'un, dün akşam oturdukları müstakil evin camları taşlandığı için polise başvurup, koruma istediği belirtildi.



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