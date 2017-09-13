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Okul yolunda kaza: 1 öğretmen öldü, 2 öğretmen yaralı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da görev yaptıkları okula giden öğretmenlerin içinde bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı

13 Eylül 2017 14:28

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'da görev yaptıkları okula giden öğretmenlerin içinde bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada aracı kullanan öğretmen 33 yaşındaki Ayşin Şenoğlu öldü, yanındaki 2 öğretmen arkadaşı yaralandı.
Kaza, bu sabah Kastamonu-Tosya yolunun Elyakut Köyü Mevkii\'nde meydana geldi. Kastamonu\'da oturan Ayşin Şenoğlu, 37 BC 377 plakalı otomobiline 2 öğretmen arkadaşını da alıp görev yaptığı Tosya İlçesi\'ne bağlı Karadere Köyü\'ndeki ilkokula gitmek için yola çıktı. Virajda kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 50 metrelik yamaçtan yuvarlandı. Sürücü Ayşin Şenoğlu kaza yerinde öldü. Öğretmen arkadaşları 36 yaşındaki Nazan Gündoğdu ve 34 yaşındaki Şerife Ünal ise yaralandı. Yaralı öğretmenler, sağlık ekiplerinin ilk müdahale ardından ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Öğretmenlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza yerine gelen öğretmenlerin meslektaşları büyük üzüntü yaşadı.
Evli ve 2 çocuk annesi Ayşin Şenoğlu\'nun, direksiyon başında rahatsızlanması sonucu kazanın meydana geldiği ileri sürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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