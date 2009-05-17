Okul yoluna kazık çaktı

Hüseyin Alparslan, dört yıl süren davasını kazanınca kazık çakıp yolu kapadı.



Geçen yol yüzünden arazisini kullanmadığını söyleyen Hüseyin Alparslan, dört yıl süren davasını kazanınca kazık çakıp yolu kapadı. Van Edremit Lisesi ve Anadolu Lisesi öğrencileriyle öğretmenler dün okula gidemedi



Van’In Edremit İlçesi’nde, arazisinin içinden yol geçen Hüseyin Alpaslan, yoldan dolayı arazisini kullanamadığı ve yolu kapattıramadığı için Van 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde İçişleri Bakanlığı aleyhine dava açtı. 4 yıl süren davayı kazanan Alpaslan, bin öğrencinin eğitim gördüğü Edremit Lisesi ve Şamran Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin de kullandığı yolun geçtiği arazisinin kamulaştırılmasını istedi. Ancak Edremit Belediyesi kamulaştırma için yeterince ödeneklerinin olmadığını söyledi. Bunun üzerine Alpaslan, 2 bin 500 metrekarelik arazisinin etrafına tel örgü çekmeye başlayınca okul yolu da kapanmış oldu.Bu gelişme üzerine, Kaymakam Nuri Başaran, alternatif bir yol arayışı içine girdiklerini söyledi. Kaymakam M. Nuri Başaran ise bölgenin belediye sınırları içinde olduğunu, sorunun da kamulaştırma için para olmamasından kaynaklandığını söyledi. Kaymakam Başaran, “Şahıs davayı kazanmış. Biz de ne gerekiyorsa yapacağız. Şu an düşündüğümüz alternatif bir yol” dedi. Alpaslan, dün arazisinin çevresini tel örgülerle çevirmek için demir kazıklar çakmaya başladı. Alpaslan’ın arazisinin içinde kalan yolun giriş çıkışlarını da kapattırması üzerine, kalan Edremit Lisesi ve Şamran Anadolu Lisesi’nde okuyan yaklaşık bin öğrenci ve öğretmen perişan oldu. (DHA)

