Okul yaptırmak isteyen Aloton bürokrasiye takıldı!

T24 - Çatalca'da Türkiye'nin ilk Biyomedikal Meslek Lisesi'ni yapmak isteyen işadamı İshak Alaton bürokrasiye takıldı. Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara 'elimiz kolumuz bağlandı' derken, Alaton ise çok üzgün.



14 ay süren yazışmaların ardından yaşanan bu sorun Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İshak Alaton'un ' Yaşarken bu okulu görebilecek miyim?' diye düşünmesine neden oldu. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:



Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İshak Alaton, Türkiye'nin ilk Biyomedikal Meslek Lisesi'ni kurmaya karar verdiğinde Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara ile görüştü. Geçen yılın ocak ayında ilk yazışmasını yaptı ve yer arayışına girdi. İzzettin Mahallesi'nde belediyeye ait 80 dönümlük 'tarla' vasfındaki arazinin 30 dönümünün okul için ayrılmasını uygun gördü. Ardından Çatalca Belediyesi ile kamu kurumları arasında baş döndürücü yazışmalar başladı. 14 ay süren yazışmaların ardından okulun yapılacağı arazinin, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın 'tarım alanı' olduğuna ilişkin kararı nedeniyle engellendi.



Bakanlığın bu kararıyla İshak Alaton'un okul hayali rafa kalktı. Alınan karara inanamadığını söyleyen CHP'li Cem Kara, 'Bir işadamı çıkıp, 'Okul yaptırmak istiyorum' dedi. Gerekenleri hazırlayarak ilgili birimlere gönderdik. Dile kolay 14 ayda 25 yazışma sonucu iş hüsranla noktalandı. Bakanlığın son kararı gerçekten bizleri hayrete düşürdü. Kaymakamlık okul yeriyle ilgili uygun yerin burası olduğunu belirtti. Buna rağmen bakanlık bu araziyle igili görüş oluşturamıyorsa artık yapacak bir şey yok' dedi.





İNANAMADI



Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İshak Alaton'un bakanlık kararına çok üzüldüğünü söyleyen Başkan Kara, 'İshak Alaton, bakanlık kararına çok üzüldü. 'Yaşarken bu okulu görecek miyim?' dedi. Ben de 14 ayda yaptığımız 25 yazışmanın olduğu listeyi İshak Bey'e sundum. Bu kadar yazışmaya sonuç çıkmamasına çok şaşırdı. İshak Bey bizden tek bir şey istedi: O da okulun adının İshak Alaton Biomedikal Meslek Lisesi olması. Böyle hayırsever işadamlarının küstürülmemesi gerek. Burada okuyacak öğrenciler okul bittikten sonra medikal malzemeler üreten fabrikalarda işe girecekler. Milli Eğitim Bakanlığı'yla müfredatı bile yaptık. Ancak elimizde kocaman bir sıfır var' diye isyan etti.





'GÖRÜŞ OLUŞTURULAMAMIŞTIR'



Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, yapılan yazışmaları başa döndüren bir karara imza attı. 07.02.2011 tarihli kararda: 'İstanbul Toprak Koruma Kurulu'nun kararı incelenmiş, Bakanlığımızca istenilen tarımsal bütünlük ve alternatif arazi varlığı konusunda gerekli bilgilerin gönderilmediği görülmüştür. Bu nedenle talep hakkında Toprak Koruma ve Kullanımı Kanun kapsamında görüş oluşturulamamıştır' denildi.





14 ay süren yazışmalar



KARA'NIN İLK DİLEKÇİSİ: Belediye Başkanı kara, 7.01.2010'da Kaymakamlığa gönderdiği yazıda, 'Alarko Holding ilçemizde Biyomedikal Meslek Lisesi yapmak istediğini belirten dilekçe göndermiştir. Mülkiyeti belediyeye ait 87 bin 950 metrekarelik İzzettin Mahallesi'ndeki taşınmaz okul için uygundur. Kamu yarar belgesinin tarafımıza verilmesini arz ederim' dedi.



KAYMAKAM UYGUN BULDU: Kaymakam Yüksel Ayhan, 09.02.2010'da belediyeye gönderdiği cevabi yazıda, 'Meslek lisesinin yapılmasında kamu yararının bulunduğu görüşündeyiz' dedi.



HAZİNE'YE DEVREDİLDİ: Tarım İl Müdürü Adem Serezli imzasıyla 31.03.2010'da belediyeye gönderilen yazıda 'Tarım İl Müdürlüğü'nün yazısının ardından Çatalca Belediye meclisi toplanarak ilgili yere Biyomedikal Meslek Lisesi yapılması için arazinin Maliye Hazinesi'ne bedelsiz devri oy birliğiyle meclisten geçti. Bu kararın dardından İstanbul İl Kurulu Müdürlüğü de 12.04.2010'da Kaymakamlığa gönderdiği yazıda arazinin okul yapılmasını uygun gördü' denildi.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ: İstanbul İl Toprak Koruma Kurulu 02.12.2010'da Çatalca'da Biomedikal Lisesi yapılacak araziyle ilgili kararında: Çatalca Belediyesi'ne kayıtlı taşınmaza okul yapımına ilişkin alınan karar gereğince görüşme yapılmış; alanla ilgili talebin uygun olduğuna oyçokluğuyla kabulune karar verilmiştir. Karar daha sonra 21.01.2011 tarihinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na gönderildi' denildi.









