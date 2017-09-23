Okul yakınında beton santrali kurulmasına tepki

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU\'da Cumhuriyetköy Ortaokulu\'na 50 metre uzaklıkta Turnasuyu Irmağı üzerine kurulması için çalışma başlatılan beton santrali, yörede oturanların tepkisini topladı.

Ordu\'nun Altınordu İlçesi\'ne bağlı Cumhuriyetköy Mahallesi\'nden geçen Turnasuyu Irmağı üzerine beton santrali kurulması çevrede yaşayan bazı kişilerin tepkisini topladı. Cumhuriyetköy Ortaokulu\'na da 50 metre uzaklıkta olan beton santralinin yerinin değiştirilmesini isteyenler santralin başta ırmaktaki tüm canlıları yok edeceğini, çevreye, doğal ve ekolojik açıdan zarar vereceği endişesi taşıdıklarını belirtti. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Altınordu Belediyesi başta olmak üzere ilgili kuruluşlara dilekçe ile başvuruda bulunan Kenan Akçay, şöyle dedi:

\"Santral okulun tam önünde yer aldığından, yerleşim alanındaki köylüler kadar bu okulda okuyan öğrenci ve öğretmenlerde santralden etkilenecektir. Santral çevreye de büyük zarar verecektir. Şantiyede kalanlar banyo, tuvalet ve bulaşık giderlerinin ırmağa bırakılması, şantiyede yapılacak çalışmalar sonucu atıkların da ırmağa karışması sonucu akarsu tüm doğallaığını, ekolojik konumunu kaybedeceğinden tam bir çevresel felaket yaşanacaktır.\"



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