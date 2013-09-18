Okul ürünlerinde incelenen 102 markadan 37'si güvensiz!



Gümrük ve Ticaret Bakanı Yazıcı, Bakanlığın Eğitim Dairesi Başkanlığında okul ve kırtasiye malzemelerinin piyasa gözetim ve denetimi sonuçlarını açıkladı. Bakan Hayati Yazıcı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında bu yıl kırtasiye, okul önlüğü ve ayakkabı gibi okul çağındaki çocukların kullandığı toplam 26 bin ürünün denetlendiğini, 102 farklı marka ve modelden numune alındığını, analiz sonuçlarına göre 37 markanın numunelerinin güvensiz bulunduğunu bildirdi.

Bakan Yazıcı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yapılan denetimlerde 6 bin kırtasiye ürününden 1059’unda, 700 ayakkabının 233’ünde, 19 bin 300 kıyafetin 18’inde güvensizlik tespit edildiğini bildirdi. Bu yılki denetimlerinde ürünlerde "azo boyar" ve "fitalatın" yanı sıra "ağır metal"in de arandığını belirten Yazıcı, güvensiz ürünlerin, ağırlıklı olarak kullanımı kısıtlanmış kimyasallardan “fitalat” maddesini içerdiğini vurguladı. Yazıcı, güvensiz bulunan 1310 ürünün yüzde 29'unun ithal ürün, geri kalanının ise yerli üretim olduğunu belirtti.

Bakanlık olarak ithal ürünlere yönelik yılbaşından bu yana gümrüklerde de denetimler yaptıklarını ifade eden Yazıcı, iç piyasadaki kırtasiye denetimlerinde özellikle, halk arasında "merdiven altı" diye tabir edilen yerlere ağırlık verdiklerini, bu nedenle de yerli ürünlerdeki güvensizlik oranının yüksek tespit edildiğinin altını çizdi.

Güvensiz ürünlerin tespit edilmesi ve piyasadan uzaklaştırılması hedefine yönelik önemli ilerlemeler kaydettiklerini ifade eden Yazıcı, kırtasiye, okul önlüğü ve ayakkabılarına yönelik ilk uygulamayı 2011'de yaptıklarını, söz konusu denetimlerde 33 bin 556 ürün denetlenerek 12 bin 718'inin güvensiz bulunduğunu hatırlattı. Geçen yıl ise bakanlıklarının görev alanında 9 bin 49 ürün incelendiğini ve 2 bin 200'ünün güvensiz bulunduğunu anımsatan Yazıcı, şunları kaydetti: Denetimlerin Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlükleri'nin işbirliği ile gerçekleştirildiğine dikkati çeken Yazıcı, "Bu yıl bakanlığımızın görev alanına giren toplam 26 bin ürün denetlendi. Bu ürünler arasından güvensizlik şüphesi nedeniyle 102 farklı marka ve modelden numune alınıp, test edilmek üzere akredite laboratuvara gönderildi. Analiz sonuçlarına göre 37 markanın numuneleri maalesef güvensiz bulunmuştur. Güvensiz bulunan 37 farklı markaya ait numune toplamda 1.310 adet ürüne tekabül etmektedir" diye konuştu.

Bakan Yazıcı, yaptıkları denetimler sonucunda bugüne kadar 4703 sayılı Kanun gereğince güvensiz ürünlerin üreticilerine 2011 yılında 555 bin lira, 2012 yılında 148 bin lira idari para cezası kesildiğini, bu yıl 37 üreticiye yaklaşık 542 bin lira idari para cezası uygulanacağını kaydetti.