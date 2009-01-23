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Yaşam

Okul tuvaletinde eş cinayeti

Adana'da, bir kadın, çocuğunun karnesini almak için gittiği okulda ayrı yaşadığı eşi tarafından öldürüldü.

23 Ocak 2009 02:00

Adana'da, genç bir kadın, çocuğunun karnesini almak için gittiği okulda, kendisini bıçakla kovalayan eşi tarafından öğretmenler tuvaletinde boğazı kesilerek öldürüldü.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bahçeşehir Mahallesi'ndeki Bahçeşehir İlköğretim Okulunun 8'inci sınıfında okuyan Mert D'nin karnesini almak için okula gelen annesi Firdevs D, okulun kapısında, 3 aydır ayrı yaşadığı kocası Bekir D. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Bekir D. elindeki bıçakla, eşini kovalamaya başladı. Bir süre kaçacak yer arayan genç kadın, son olarak öğretmenler tuvaletine sığındı.

Buraya giren öfkeli koca, eşini boğazından iki bıçak darbesiyle ağır şekilde yaraladı.

Bekir D. olayın ardından okuldan kaçarken, olay yerine çağrılan 112 Hızır Acil Servis ekibi, yaralı kadına ilk müdahaleyi tuvalette yaptı, ancak genç kadın kurtarılamadı.

Cinayetten sonra olay yerine gelen Bekir D'nin annesi Sabahat D, oğlu ile gelininin 3 aydır ayrı yaşadıklarını belirtti.

Olaydan sonra kaçan zanlı Bekir D'nin arandığı, soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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