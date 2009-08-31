Okul taşıtlarına zam tepki gördü

Öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılına başlamasına kısa bir zaman kala servis araçlarına yapılan zam velilerin tepkisine neden oldu.
2009-2010 eğitim-öğretim yılının
başlamasına az bir zaman kala Ankara Umum Servis Aracı İşletmecileri
Odası, başkentte uygulanacak yeni servis ücretlerini belirledi.
Buna göre, Ankara'da servis ücretleri en kısa mesafe olan 0-3 kilometre
arasında yıllık 815 TL, 3-6 kilometre arası 870 TL, 6-10 kilometre
arası 1.100 TL, 10-15 kilometre arası 1.275 TL, 15 kilometreyi aşan her
kilometre için ise 1.35 TL ek ücret talep edilecek.
Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet
Yiğiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni düzenlemenin hem
vatandaşı, hem esnafı sıkıntıya düşürmeyecek şekilde, günün ekonomik
koşullarına uygun yapıldığını söyledi.
Zammın kilometre oranları göz önüne alındığında yüzde 7,5 ile yüzde 9
oranında gerçekleştiğini ifade eden Yiğiner, ''Ankara Servis Araçları
İşletmecileri Esnaf Odası Başkanlığı geçtiğimiz ay yüzde 15 oranında
zam talebiyle bize başvurdu. Rakam yüksek olduğu için yeniden
düzenlemeleri için iade ettik. Şimdi getirdikleri yeni rakamlar
değerlendirildi ve uygun bulunduğu için onaylandı'' dedi.
Ankara Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tuncay
Elmadağlı da, akaryakıta gelen zam ve girdilerdeki artışın okul servis
ücretlerinde yeni düzenlemeyi zorunlu kıldığını söyledi.
Yeni tarifenin bugün onaylandığını ve yürürlüğe konulduğunu belirten
Elmadağlı, velilerin okul servisleriyle ilgili bir sıkıntı yaşaması
halinde, oda başkanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Zabıta
Daire Başkanlığına başvuruda bulunabileceğini kaydetti.