Okul taşıtlarına zam tepki gördü

Öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılına başlamasına kısa bir zaman kala servis araçlarına yapılan zam velilerin tepkisine neden oldu.



2009-2010 eğitim-öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala Ankara Umum Servis Aracı İşletmecileri Odası, başkentte uygulanacak yeni servis ücretlerini belirledi.



Buna göre, Ankara'da servis ücretleri en kısa mesafe olan 0-3 kilometre arasında yıllık 815 TL, 3-6 kilometre arası 870 TL, 6-10 kilometre arası 1.100 TL, 10-15 kilometre arası 1.275 TL, 15 kilometreyi aşan her kilometre için ise 1.35 TL ek ücret talep edilecek.



Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni düzenlemenin hem vatandaşı, hem esnafı sıkıntıya düşürmeyecek şekilde, günün ekonomik koşullarına uygun yapıldığını söyledi.



Zammın kilometre oranları göz önüne alındığında yüzde 7,5 ile yüzde 9 oranında gerçekleştiğini ifade eden Yiğiner, ''Ankara Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanlığı geçtiğimiz ay yüzde 15 oranında zam talebiyle bize başvurdu. Rakam yüksek olduğu için yeniden düzenlemeleri için iade ettik. Şimdi getirdikleri yeni rakamlar değerlendirildi ve uygun bulunduğu için onaylandı'' dedi.



Ankara Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı da, akaryakıta gelen zam ve girdilerdeki artışın okul servis ücretlerinde yeni düzenlemeyi zorunlu kıldığını söyledi.



Yeni tarifenin bugün onaylandığını ve yürürlüğe konulduğunu belirten Elmadağlı, velilerin okul servisleriyle ilgili bir sıkıntı yaşaması halinde, oda başkanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Zabıta Daire Başkanlığına başvuruda bulunabileceğini kaydetti.