Okul tabelaları değişiyor

MEB, ortaöğretimdeki 79 okul türünün 15'e indirilmesi ile birden fazla ismi bulunan okullar tabelalarındaki isimleri teke indiriyor.



Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), ortaöğretimdeki 79 okul türünün 15'e indirilmesi ve azaltılan türlerin programa dönüştürülmesi kararı kapsamında, birden fazla ismi bulunan okullar, tabelalarındaki isimleri teke indirmek için hazırlıklara başladı.



Okulların tabelaları tek isimli olacak ancak uygulanan programların neler olacağına ilişkin tabelalar hazırlanarak, okul içinde görülebilecek bir yere asılacak.



Birden fazla isme sahip olan okullar genellikle Kız ve Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlükleri ile Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlardan oluşuyor. İsmi birleştirilen okullarda, azaltılan türler program şeklinde devam edecek. Bu konudaki uygulamaya, 2009-2010 yılından itibaren kademeli olarak geçilecek.



MEB'in, imam hatip lisesi ile anadolu imam hatip lisesinin ''imam hatip lisesi'' adı altında birleştirilmesi kararı uyarınca okul türü sayısı 2'den 1'e düşürülen Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin imam hatip lisesi ve anadolu imam hatip lisesi müdürlüklerine birer yazı gönderdi.



İMAM HATİPLERDEKİ UYGULAMA



Yazıda, iki okul türünün birleşmesi dolayısıyla uygulamanın nasıl yapılacağı şöyle anlatıldı:



''- Müstakil Anadolu imam hatip liseleri ile imam hatip lisesi programı uygulayan okulların tabelalarında herhangi bir değişiklik olmayacak, mevcut durumlarıyla eğitim öğretimlerini sürdürecek.



- İmam hatip lisesi ve Anadolu imam hatip lisesi adı altında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren okulların tabelaları ''Anadolu imam hatip lisesi'' adı altında, İmam hatip lisesi ve anadolu imam hatip lisesi programlarını uygulayan okullar olarak eğitim-öğretimlerini sürdürecek. Uygulamaya 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren 9. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak geçilecek.



- Bu okulların tabelaları, 'Kurum Tanıtım Yönetmeliği'ne göre yeniden düzenlenecek. Yeni adlandırılan okullarda uygulanan program türlerinin yazılı olduğu tabelalar okul içinde görülebilecek uygun bir yere asılacak. Okul isimlerindeki kişi ve kuruluşların isimlerine yeni düzenlemelerde de aynen ver verilecek. Örneğin, ''Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi'' tabelası ''Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'' şeklinde değiştirilecek. Okulun iç kısmında ise ''Okulumuzda Uygulanan Programlar, İmam Hatip Lisesi Programı, Anadolu İmam Hatip Lisesi Programı'' tabelaları asılacak.



- Okul mühürleri, 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren yeni düzenlemeye göre yaptırılacak.



- Aynı yerleşim biriminde aynı adı taşıyan birden fazla Anadolu imam hatip lisesi bulunması halinde bunlara Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği'ne göre farklı adlar verilecek.



- İmam hatip liseleri ile Anadolu imam hatip liselerinin ders çizelgeleri, programları ve statülerinde herhangi bir değişiklik olmaması nedeniyle yönetim ve eğitim-öğretim kadrolarında mevcut uygulamaya aynen devam edilecek.



- Okullardan mezun olan öğrencilere okudukları programlara göre diploma düzenlendiğinden, imam hatip lisesi programlarından mezunlara 'imam hatip lisesi diploması', anadolu imam hatip lisesi programlarından mezunlara da 'Anadolu imam hatip lisesi diploması' düzenlenecek.



- Anadolu imam hatip lisesi programlarına önceden olduğu gibi anadolu liselerine öğrenci alım sistemi çerçevesinde öğrenci alınmasına devam edilecek.''

