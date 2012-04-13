Okul sütü ihalesinde üç bölgeden teklif gelmedi

Okul sütü ihalesinde, bir zamanlar hayvancılığın merkezi olan Doğu ve Güneydoğu bölgeleri ile Karadeniz bölgesine teklif gelmedi. Nakliye maliyeti nedeniyle üretici firmalar, fabrikalarına yakın olan bölgeleri tercih etti

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın, “Okul Sütü Programı” için yaptığı süt alımı ihalesinde, 3 firmanın İç Anadolu, Ege ve Marmara bölgeleri için verdiği teklifler geçerli sayıldı. 7 milyon 200 bin öğrenciye 5 gün süt dağıltılmasını kapsayan ihalede; Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi için teklif verilmedi. Akdeniz Bölgesi için verilen teklif de teknik nedenlerle iptal edildi. Önümüzdeki süreçte alınan teklifler değerlendirilirken, teklif gelmeyen bölgeler için de yeniden ihaleye çıkılacak. “Okul Sütü Programı” kapsamında 32 bin 526 okulda eğitim gören öğrencilere dağıtılacak süt kutularının üstünde “Okul sütü, akıl küpü” yazacak.



Türkiye genelinde 7.2 milyon öğrenciye dağıtılacak süt alımı ihalesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kayhan’ın komisyon başkanlığında yapıldı.



Yavuz Gıda, İç Anadolu Bölgesi için birim fiyatı 52 kuruştan 13 milyon 587 bin 743 liralık; Dimes, Ege Bölgesi için birim fiyatı 50 kuruştan 9 milyon 628 bin liralık; Yörükoğlu (Yör-San), Akdeniz Bölgesi için birim fiyatı 52 kuruştan 11 milyon 258 bin 208 liralık, Ak Gıda - Sütaş - Danone Tikveşli - Yörükler - Tat konsorsiyumu, Marmara Bölgesi için birim fiyatı 48 kuruştan 21 milyon 844 bin 32 liralık teklif verdi.

Teknik hatayla elendiler

Pınar’ın teklifi, teklif zarfı üzerindeki bilgi eksikliği (ihalesine girilen kuruluş, irtibat adresi ve kurum ismi) nedeniyle geçersiz sayıldı. Pınar yetkilileri, komisyona itirazda bulundu. İhale komisyonu, Pınar’ın teklif zarfı üzerinde firmayla ilgili gerekli bilgilere yer vermemesinin mevzuata aykırılık oluşturduğu gerekçesiyle itirazı kabul etmedi.



İhalede, Yörükoğlu ortak girişiminin teklifi de değerlendirme dışında bırakıldı. İhale Komisyonu Başkanı Kayhan, Yörükoğlu ortak girişiminde yer alan Mey Süt’ün dosyada hiçbir belgesinin bulunmadığını, bu nedenle ortak girişimin değerlendirme dışında bırakıldığını bildirdi.

3 şirket, 3 bölge kaldı

İhalede geriye kalan 3 şirket; Yavuz Gıda (İç Anadolu Bölgesi), Dimes (Ege Bölgesi) ve Ak Gıda -Sütaş - Danone Tikveşli - Yörükler - Tat konsorsiyumu (Marmara Bölgesi) oldu. Kalan 3 şirket, yeni teklif vermeleri için sürenin dolmasına rağmen yeni teklif vermeyince ilk teklifler nihai teklif olarak alındı.

Kendi bölgelerini seçtiler

İhalede şirketler dağıtım ve üretim ağlarının etkin olduğu yerleri tercih ederken, Doğu Anadolu, Güneydoğu ve Karadeniz’de güçlü süt üreticisi bulunmaması nedeniyle bu bölgelere teklif gelmedi. Bu üç bölgenin fabrikalara uzak olması, arazi ve iklim koşullarının zorluğu nedeniyle firmalar bu bölgelere ilgi göstermedi.

Bu yıl dağıtılacak

Özel okullar hariç, ana sınıfından beşinci sınıf dahil ilköğretim okulu öğrencilerini kapsayacak okul sütü programı bu yıl içinde uygulamaya konulacak. Okul sütlerinin dağıtımı, Okul Sütü Komisyonu’nca belirlenecek program ve takvim doğrultusunda başlayacak.

Dört Bölge için yeni ihale açılacak

Önümüzdeki süreçte, teklif alınan bölgelerin sunduğu rakamlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca değerlendirilirken, teklif alınamayan bölgeler için de yeniden ihaleye çıkılması bekleniyor. Teklif alınamayan bölgeler için bir an önce ihaleye çıkılması planlanıyor. Bir bölgeye süt verilip diğerine verilmemesi gibi bir durumun meydana gelmemesi için, teklif alınan bölgelerde süt dağıtımının bir süre ertelenmesi de gündemde.

32 bin 526 okulda dağıtılacak

“Okul Sütü Programı” kapsamında 32 bin 526 okulda eğitim gören öğrencilere dağıtılacak süt kutularının üstünde “Okul sütü, akıl küpü” yazacak. Pipetli süt kutularının bir yüzünde de “Biz geleceğiz, gelecek bizim. Sağlıklı büyüme ve gelişme için süt içelim” ibaresi yer alacak. Kutularda şunlar yazacak:

- Süte alerjisi olanlar öğretmenine haber vermelidir.

- Kutuyu açtıktan 30 dakika içinde süt tüketilmelidir.

- Bombeli ve tahrip olmuş kutulardaki süt içilmemeli.

- Kutular serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.

- Para ile satılamaz.

Okul sütüne 4 teklifin biri iptal, 3 bölgeye ilgi yok

İç Anadolu Bölgesi

Birim fiyat 52 kr

Toplam fiyat 13.587.743 TL

EGE Bölgesi

Birim fiyat 50 kr

Toplam fiyat 9.628.000 TL

AKDENİZ Bölgesi

Birim fiyat 52 kr

Toplam fiyat 11.258.208 TL

MARMARA Bölgesi

Birim fiyat 48 kr

Toplam fiyat 21.844.032

DOĞU ANADOLU Bölgesi

Teklif yok

GÜNEYDOĞU ANADOLU Bölgesi

Teklif yok

KARADENİZ Bölgesİ

Teklif yok