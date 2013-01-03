Okul sütü ihalesi iptal edildi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 'Okul Sütü İhalesi'nin iptal edildiğini duyurdu. Açıklamada, en kısa sürede yeniden ihale yapılacağı belirtildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Okul Sütü İhalesi'nin iptal edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Okul Sütü Programı kapsamında UHT İçme Sütü Mal Alım İhalesi'nin, 6 firmanın katılımıyla 20 Aralık 2012 tarihinde yapılarak onaylandığı anımsatıldı.

Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi kısmına teklif veren isteklilerden birinin, Bakanlığa yapmış olduğu itirazın değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Yapılan inceleme sonucunda itiraz yerinde bulunarak söz konusu ihalenin 3 Ocak 2013 tarihinde iptaline karar verilmiştir.

Okul Sütü Mal Alım İhalesi, 4734 Sayılı yasanın 21/b maddesine göre en kısa süre içerisinde yeniden yapılacaktır. Okul Sütü dağıtımı, önceden planlandığı şekilde 2012-2013 eğitim öğretim döneminin 2. yarı yılında başlayacaktır.''

''Okul Sütü Projesi” kapsamında 32 bin 500 okulda toplam 7 milyon 200 bin öğrenciye süt dağıtımına geçen yıl Mayıs ayında başlanmıştı.

Yurt genelinde başlatılan "Okul Sütü Projesi" kapsamında dağıtılan sütler Diyarbakır, Edirne, Sivas, Adana, Antalya, Samsun, Kırıkkale, Sakarya ve Konya’da yüzlerce öğrencinin rahatsızlanmasına yol açmıştı.