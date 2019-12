Okul stresi grip yapıyor

6 ay-5 yaş grubundaki çocuklar grip aşısı olmalı





Grip aşısı gripten tam olarak koruyor mu?

Bulaşıcı hastalıklarda aşı bir korunma yöntemidir. Bu nedenle okul çağındaki çocuklara biz mutlaka bulaşıcı hastalıklar için aşı yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü salgın hastalıklar olabilir. Siz şehirde yaşarsınız ve çocuğunuzu düzenli olarak doktora götürebilirsiniz ancak küçük bir köyde yaşayan bir çocuğun böyle bir şansı olmayabilir. Bulaşıcı hastalığın bir çocuktan diğerine geçmesini engellemek için her çocuğa aşı yapılmalıdır. Her çocuğun bağışıklığı ve hastalığı geçirme düzeyi farklıdır. Bu nedenle, okul çocuklarına mutlaka aşı yaptırılmasını öneriyoruz.Okul çocuklarında dersler nedeniyle oluşan okul stresi birçok hastalığa karşı vücut direncini zayıflatabiliyor. Saatler boyunca kapalı ortamlarda kalmaları ve enfeksiyonlara açık olmaları da eklendiğinde; bulaşıcı hastalıklar en çok çocuklarda görülüyor. Çocuğun sürekli olarak uykusuzluk yaşadığı eğitim dönemlerinde özellikle de kışın havalandırmanın eksikliği, çocuğun yaşı ve yapısı itibarı ile hijyen bilincinin eksikliği en önemli çevresel etkenler arasında yer alıyor. Yaz aylarındaki tatilin ardından, çocuklar sonbaharda bir anda büyük bir okul koşturmacasının içine giriyor. Yaşam düzenleri değişen çocuklar, erken uyanmaya ve vücutlarını beslenme düzenlerindeki değişimlere alıştırmaya çalışıyor. Ders takibi ve çalışma stresi de vücut direncini zayıflatabiliyor. Bu dönemi geçirirken ebeveynlerin çocukların beslenme ve uyku düzenine dikkat etmeleri, hatta imkân varsa onları bir sağlık kontrolünden geçirmeleri gerekiyor.Bu dönemde yani yazdan kışa geçerken yaşanan süreçte, çocuğun beslenmesi çok önemlidir. Vitamin ve kalsiyum gibi çocuğun gelişiminde çok önemli yer tutan desteklerin bulunduğu bir beslenme programının takip edilmesinde yarar vardır. Vücudun gelişimi ve dengesini etkileyen sistemler, çocuklarda yetişkinlere oranla daha savunmasızdır. Bu sebeple, çocuklar hastalıklara daha açıktır. Hatta bu geçirilen hastalıklar, çocuğun ileriki yaşlarında sağlık konforunu da etkiler. Çocuklarda bağışıklık sistemi daha zayıftır. Bunun sonucu olarak çocuk vücudunun direnci zayıftır. Her türlü enfeksiyon kolay ilerleme göstererek, çocuğun sağlığını tehdit edebilir. Sadece grip veya enfeksiyon geçirmesinin verdiği zararın yanı sıra, bağışıklık sisteminin desteklenmeyişi bir sonraki hastalıkta bağışıklık sisteminin yapısında kronik zayıflamaya da neden olabilir. Ayrıca beslenmede vitamin takviyesi çocuğun kendini zinde hissetmesi için şarttır. Özellikle uzmanlar tarafından Beta Glukan ve C vitamini gibi doğal destekleyicilerle çocuğun bağışıklık sistemi enfeksiyonlara karşı güçlendirilmelidir. Günümüzün yaşam şartlarında, özellikle çalışan anne-babaların çocuklarının beslenme düzenine dikkat etmeleri gerekmektedir.Doğru el yıkamasını öğretmeliler. El yıkama, enfeksiyonlardan korunma ve bunların yayılmasını önlemede önemlidir. Çocuğa bu bilincin erken yaşta verilmesi gerekir. Hastalıklardan korunmada, beslenme ve hijyen çok önemlidir. Çocukları hijyen konusunda velilerin bilinçlendirmeleri gerekiyor. Sınıflarda en azından teneffüs saatlerinde havalandırma sağlanması çok önemli. Lakin tüm enfeksiyonlar, en kolay solunum ve temas yoluyla bulaşıyor.Çocuk savunmasız bir bağışıklığa sahip olduğu için bu dönemleri mutlaka dinlenerek ve doktor kontrolünde tedavi görerek geçirmelidir. Özellikle grip veya üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı kulaktan dolma bilgilerle kullanılan ilaçlar, çocuğun sağlığını tehdit edebilir. Destek gerekiyorsa; bunu sürekli koruma şeklinde veya Beta Glukan gibi doğal birtakım destekleyicilerle sağlamakta fayda vardır. Çocuk yaşlarda tedavisiz veya ayakta geçirilen hastalıklar özellikle de grip ve nezleler ile üst solunum yolu enfeksiyonları; izlerini ileriki yaşlarda çok daha ciddi sorunlara aktarıyor. Veliler, ders verimi açısından çocuğun hasta hasta okula gitmesine göz yumuyor ama en azından bağışıklık sistemini koruyarak sağlık konforunu desteklemekte fayda var.