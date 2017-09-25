Okul servisleriyle göçmen kaçakçılığı

Ergün TOS/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Seydikemer İlçesi\'nde, okul servislerini kullanarak göçmen kaçakçılığı yapan 5 kişi gözaltına alındı. Servislerden ormanlık alana bırakılan 25\'i çocuk toplam 75 kaçak ise yakalandı. Çocukların, dikkat çekilmemesi için servislerin cam kenarlarına oturtulduğu belirtildi.

Eşen Mahallesi\'ndeki Eşen Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Seydikemer-Kaş Yolu üzerindeki kontrol noktasından dün saat 22.00\'de geçen İstanbul plakalı 2 okul servisinden şüphelendi. Servislerin peşine düşen jandarma, daha önce de kaçakların yakalandığı Karadere Mahallesi Gavuroğlu Mevkii\'ne geldi. Jandarma boş şekilde ormanlık alandan çıkan 34 FN 7185 ve 34 BA 9990 plakalı servisler ile servislere öncülük eden 34 BJB 35 plakalı otomobili durdurdu. Servis ve otomobil sürücüleriyle birlikte 5 şüpheliyi gözaltına alan jandarma, ormanlık alanda bırakıldığı öğrenilen kaçakların peşine düştü. Yapılan aramada 48\'i Irak, 27\'si Suriye uyruklu toplam 75 kaçak yakalandı. Kaçaklar, Eşen Jandarma Karakol Komutanlığı bahçesine getirildi. 5 şüphelinin sorgularının ardından Fethiye Adliyesi\'ne, kaçakların ise Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne sevk edileceği kaydedildi.

\'ÇOCUKLARI KULLANDILAR\'

Kaçakların İstanbul\'dan 3-5 bin dolar arası ücret ödeyerek okul servislerine bildirildiği tespit edildi. Jandarma ekipleri, çocukların kaçakları kamufle etmek için yol boyunca cam kenarında seyahat ettiğini belirledi. Açıkta bekleyen tekneye bindirilecek kaçakların Yunanistan\'ın Rodos Adası\'na, oradan da başka bir tekneyle İtalya\'ya götürüleceği kaydedildi.



FOTOĞRAFLI