-OKUL SERVİSLERİNE SIKI DENETİM ANKARA (A.A) - 26.09.2010 - Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği içinde, öğrencilerin trafikte can güvenliğinin sağlanması amacıyla, okul servis araçlarını, şoförlerini ve rehber personeli belirlenen hususlar doğrultusunda denetleyecek. Emniyet Genel Müdürlüğü, geçen hafta başlayan yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin ve okul taşıtlarının karıştığı trafik kazalarının önlemek ve çocukların güvenli bir trafik ortamında eğitimlerini sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla tedbirlerin alındığı bir genelge hazırladı. Genelgeye göre, 2010-2011 eğitim ve öğretim dönemi süresince okulların giriş ve çıkış saatleri takip edilerek, önem arz eden kavşak ve mahallelerde öğrencilerin güvenliklerini sağlamak amacıyla ekip veya personel görevlendirilecek. Emniyet personel ile okul idarecilerinin de takip edecekleri hususlar belirlendi. Buna göre, okul servis araçlarının, başta Karayolları Trafik Kanunun olmak üzere Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği hükümlerine uyup uymadıkları, belediyelerce düzenlenen, ''Okul Servis Aracı Özel İzin Belgesi'' ve ''Okul Servis Aracı Bakım ve Onarım Takip Formu'' bulunup bulunmadığı, okul servislerinde ''Okul Taşıtı'' yazısı ile ''Dur'' kırmızı ışık veren lambanın araç üzerinde ve çalışır vaziyette olup olmadığı kontrol edilecek. Okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerinin taşınması sırasında araçlarda rehber personel bulundurulacak. Şoför ve rehber personel yönetmelikte belirtilen şartları taşıyacak. Şoförün başta hız, kavşaklarda geçiş önceliği, indirme ve bindirme kurallarına riayet edip etmedikleri olmak üzere trafik kurallarına ve yükümlülüklerine uyup uymadıkları, şoförün araçta sigara içip içmediği ile içilmesine müsaade edip etmediği gibi konular hassasiyetle incelenecek konular arasında yer alıyor. Ayrıca, kapıların şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik veya araç şoförü tarafından elle kumanda edilebilir şekilde olup olmadığı, aracın her koltuğunda emniyet kemeri bulunup bulunmadığı ile kullanıp kullanılmadığı, taşıma sınırının üzerinde öğrenci taşınıp taşınmadığı konuları üzerinde hassasiyetle durularak, arıza, aykırılık ve eksikleri görülen hususlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacak. Servis şoförlerinin sürücü belgesi ceza puanları ''www.turkiye.gov.tr'' internet adresinde ''Sürücü Belgesi Ceza Puanı Sorgulama'' bölümünden yayımlandığı için okul idareleri veya okul servis araçları kiralama komisyonları tarafından buradan öğrenilebilecek.