Okul servislerine sabıkalı yasağı

Emniyet Genel Müdürlüğü, her yıl onlarca öğrencinin yaşamını yitirdiği öğrenci servislerine yönelik önlemleri artırdı. Buna göre, özel izni olmayan, rehber bulundurmayan araçlar öğrenci taşıyamayacak.

Sarhoş olarak başkalarının huzurunu, uyuşturucu madde kullanılmasını özendirenler ve cinsel istismar suçundan mahkum olanlar okul servislerinde şoför veya rehber olarak çalıştırılmayacak.

Emniyet Genel Müdürülğü, 2008-2009 eğitim ve öğretim yılının yaklaşması dolayısıyla il emniyet müdürlüklerine bir genelge göndererek öğrenci servislerine yönelik denetimlerin artırılmasını istedi. Genelgede, öğrenci servislerinin uyması gereken kurallar şöyle sıralandı:



* Servislerin arkasında 'OKUL TAŞITI' yazısını kapsayan reflektif bir kuşak bulundurulacak.

* Aracın arkasında, öğrencilerin biniş ve inişi sırasında yakılmak üzere en az 30 cm çapında kırmızı ışık veren ve üzerinde 'DUR' yazısı bulunan bir lamba olacak. Bu lamba, öğrencilerin biniş ve inişi sırasında fren tertibatından ayrı olarak yakılacak.

*Öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar sabit olacak. İç döşemedeki demir aksam, yaralanmaya neden olmayacak şekilde yumuşak maddeyle kaplanacak.

* Kapılar, ancak şoför tarfından açılıp kapatılabilecek şekilde olacak.

* Servis araçları ayakta yolcu alamayacak. Bir koltuğa iki çocuk oturtamayacak. Bu kuralı ihlal edene 52 YTL ceza kesilecek.

*Araçta her öğrenci için bir emniyet kemeri bulunacak ve her öğrenci kemerini takacak.

* Servislerde bulunması zorunlu olan rehber personel, yaşı küçük öğrencileri evinin kapısından alıp kapıya kadar bırakacak.

* Servis şoförleri ve rehberler, 22 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olacak.

* Çocuğu cinsel yönden istismar edene ve reşit olmayan çocukla cinsel ilişkide bulunan veya alıkoyan kişiler okul servisinde şoför veya rehber personel olarak çalıştırılamayacak.

* Uyuşturucu maddeyi özendirenler, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer donanım ve malzeme sağlayanlar, uyuşturucu madde içen veya satanlar okul servisinde çalışamayacak.

* Çocuğu fuhuşa teşvik eden ve bunun yolunu kolaylaştıranlarla sarhoş olarak başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde davranışlarda bulunan kişiler de affa uğramış olsa bile servislerde şoför ve rehber olamayacak.

*Servis şoförleri ayrıca asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış, alkollü araç kullanma ve hız ihlal nedeniyle sürücü belgesi birden fazla geri alınmamış olacak.