Okul servisinin çarptığı çiftçi öldü

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP’te, torununu okula bıraktıktan sonra evine dönerken yoluna karşısına geçmeye çalışan çiftçi Hasan Kaplan (58), öğrenci servis minibüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi. İlkokula giden torununu okula bırakan Hasan Kaplan\'a yolun karşısına geçmek isterken, Abdullah Dönmez yönetimindeki 27 S 0987 plakalı öğrenci servis minibüsü çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yola savrulan Kaplan’ın öldüğünü belirledi. Kaplan\'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Servis minibüsünün sürücüsü Abdullah Dönmez’in gözaltına alındığı, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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