Okul servisinin altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Antalya’da okul servisinin altında kalan 3 yaşındaki Nevraz Abdullah, kaldırıldığı hastanede hayatısın kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3590 Sokak üzerinde meydana geldi. Nevraz Abdullah, E.D.'nin kullandığı 07 C 0640 plakalı öğrenci servisi altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, Nevraz Abdullah'ı servis aracının altından çıkartıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Anne, kızının aracın altından çıkartılmasını gözyaşları içinde izledi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Nevraz, Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Küçük kız, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Servis sürücüsü E.D., polis tarafından gözaltına alındı. Nevraz'ın cesedi ise Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.