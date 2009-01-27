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Yaşam

Okul servisine rehber şartı!

Sık sık şikâyetlere konu olan okul servis araçlarına yönelik yeni bir düzenleme hayata geçiyor.

27 Ocak 2009 02:00

Milli Eğitim Bakanlığı sık sık şikâyetlere konu olan servis araçlarına yönelik yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Muammer Yaşar Özgül, valiliklere öğrenci servis araçlarında okul öncesi ve ilköğretim öğrencileri için mutlaka bir 'rehber personel' bulundurulması için talimat verdi.

Valiliklere genelge gönderildi

Özgül valiliklere gönderdiği genelgede, "Servis araçlarında okul öncesi ve ilköğretim öğrencileri için mutlaka bir 'rehber personel' bulundurulmalı. Taşıma sınırı üzerinde öğrenci taşınmasına izin verilmemeli. Belirtilen güzergahın dışına çıkılmasına ve araçlara öğrenci dışında yolcu alınmasına izin verilmemeli."

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