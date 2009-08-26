Okul servisinde 'S' uyarısı

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, okulların açılmasına kısa bir süre kala, velileri okul servis aracının ''S'' plakalı olup olmadığını kontrol etmeleri yönünde uyararak, ''S'' plakalı olmayan ''korsan'' servis araçlarının denetimden geçirilmediğini söyledi.

Hasan Basri Bostancı, araçların servis yapabilmesi için ''S'' plakası bulunması gerektiğini vurgulayarak, bu şekilde kayıtlı araçların her yıl rutin olarak uygunluk belgesi, ruhsat ve vize işlemlerinde teknik elemanlarca kontrolden geçirildiğini bildirdi.

Servis şoförlerinin de sabıka kayıtlarının incelendiğini, psikoteknik, alkol, uyuşturucu bağımlılığı testinden geçirildiğini kaydeden Bostancı, servis yapmaya uygun olmayan araçlara servis izni verilmediğini söyledi.

Bostancı, 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı öncesi velileri de servis araçlarında dikkat edilmesi gereken konular hakkında uyardı. ''Servis araçları mutlaka 'S' plakalı olmalı. Diğer araçlar denetimden geçirilmiyor'' diyen Bostancı, velilerden servislerin ''S'' plakası bulunup bulunmadığını kontrol etmelerini istedi. ''Korsan servislerin'' kayıtlı olmadıkları için denetlenemediğini, bu nedenle servis kriterleri taşımadığını, böyle araçlarda öğrenci taşımanın büyük risk olduğunu kaydeden Bostancı, ayrıca, fiyat tarifesi üzerinde ödemelerin talep edilebildiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

''Araçlarda fiyat tarifesi bulundurulması zorunludur. Veliler bu tarifenin üzerinde ücret ödemesin. Ücreti de araç sürücüsüne vermek gerekir. Okul idarecilerinin servisle ilgili ihale yapma hakkı yok. Veliler araçlarda ''Okul Taşıtı'' ve ''Dur'' ikaz lambasının olup olmadığını da kontrol etmeli.''

''2 BİN İŞSİZ ARAÇ VAR''

Bostancı, servislerin can taşıdığını vurgulayarak, kontrollerin artırılması, servis yapmaya uygun olmadığı tespit edilen araçların engellenmesi gerektiğini belirterek, sorunlarını şöyle dile getirdi:

''Şu anda esnafın en büyük sıkıntısı korsan servisler. Yapılan kontroller yeterli gelmiyor. Korsan olarak çalışan araçlar nedeniyle 2 bini geçkin işsiz servis aracı var. Esnaf, bugünkü yaşanan ekonomik çıkmazda araçlarının eksiklerini tamamlayıp 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılına eksiksiz girmek için çabalıyor. Ancak, yeterli yapılmayan kontroller nedeniyle sanki cezalandırıldıklarını, korsan olarak çalışan araçların da mükafatlandırıldığını düşünüyorlar.''

Bu yılın servis ücretlerinin henüz belirlenmediğini hatırlatan Bostancı, ücretlerin önümüzdeki günlerde açıklanacağını sözlerine ekledi.