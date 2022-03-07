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Okul servisi, park halindeki TIR'a çarptı; 1 ölü, 2'si ağır 13 yaralı

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi

07 Mart 2022 09:44

Rize'de okul servisinin park halindeki TIR'a çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

Güneysu'dan Rize'ye öğrenci taşıyan İsmail Bıyık idaresindeki okul servisi, Portakallık Mahallesi sahil yan yolda park halindeki plakalı TIR'a çarptı. Kazada 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.

Yaralılar haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücünün annesi Fatma Bıyık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Fatma Bıyık'ın araçta servis görevlisi olarak çalıştığı belirtildi.

Yaralı öğrencilerden 2'sinin ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Rize AFAD Müdürü Salih Avcı, Rize Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Özkan, Rize İtfaiye Müdürü Uğur Minder, bölgeye gelerek kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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