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Okul servisi ile çarpışan tramvaydaki 4 yolcu yaralandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Talas ilçesinde, okul servisi ile çarpışan tramvaydaki 4 yolcu hafif şekilde yaralandı

21 Kasım 2018 00:38

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'nin Talas ilçesinde, okul servisi ile çarpışan tramvaydaki 4 yolcu hafif şekilde yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Talas ilçesi Aşık Veysel Bulvarı\'nda meydana geldi. Lütfi Ş. yönetimindeki 38 S 0129 plakalı içerisinde öğrenci bulunmayan öğrenci servisi, 3805-B numaralı tramvay ile çarpıştı. Kazada tramvayda bulunan 4 hafif şekilde yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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