Okul servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta okul servisi minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında 4 Eylül Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı\'ndaki Eski 4 Eylül Stadyumu Kavşağı\'nda meydana geldi. Gökhan Duran yönetimindeki 34 ABC 40 plakalı otomobil kavşaktan dönmeye çalışan Sezer Serin yönetimindeki 58 S 0268 plakalı okul servis minibüsü ile çarpıştı. Kaza üzerine içerisinde öğrenci bulunmayan servis minibüsü yan yattı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada otomobil sürücüsü Gökhan Duran yaralandı. Duran, ihbar üzerine sevk edilen ambulansla Numune Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Servis minibüsü sürücüsü Sezer Serin ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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