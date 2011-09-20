Okul polisi ‘çocuk gelin’ler için harekete geçiyor

Hülya Karabağlı
T24/ ANKARA
Okul polisleri, Türkiye’nin kanayan yarası ‘ çocuk gelinler’ konusunda eğitimden geçti. Okula gelmeyen kız öğrencinin ‘çocuk gelin’ olup olmadığı araştırılacak. Öğrencinin ‘evlendirildiğine’ ilişkin bir duyum ya da dedikodu polisi harekete geçirecek. Kız öğrencinin durumu Çocuk Şubesi’ne bildirilecek. Çocuk hakları, cinsel istismar
Ankara Emniyet Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanlığı, geçtiğimiz hafta , okul polisleri için 4 günlük eğitim programı düzenledi. Çeşitli akademisyenler ve Emniyet Müdürlüğü yetkilileri kendi alanlarında ders verdi. “Çocuk Hakları”, “Okulda Şiddet”, “ Madde Kullanımı”, “İnsan Hakları” “ Okul Çağındaki Çocukların ve Gençlerin Psikolojik Özellikleri”, “Sosyo Kültürel Farklılıklar” , “Cinsel İstismar” en yetkili ağızlardan aktarıldı.
Okul müdürü ve öğretmen tokat atarsa
Ankara Emniyeti’nin okul polisi için düzenlediği eğitim programında “ Çocuk Hakları’nı anlatan Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel İstismar Ağı Koordinatörü avukat Şahin Antakyalıoğlu T24’e, “ Çocuklara Koruma Kanunu’nda düzenlenen 12 Temel İlke, koruyu tedbirler üstünde durduk” dedi. Program kapsamında, Antakyalıoğlu, günlük olaylar karşısında yapılacakları anlattı. Buna göre, öğrenci okul müdürü ya da öğretmen tarafından şiddete maruz kalırsa, okul polisi rapor tutacak.
Okul polislerine, ilgili yasaların, kamu görevlisinin suçu bildirme yükümlülüğü verdiğine dikkat çeken Antakyalıoğlu,”Okulda çocuk şiddete maruz kalırsa raporlaştırın. Tokat bile atsa suçtur. Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi yasalara göre suç teşkil eder”. Kız çocukları okula gelmezse
Kız çocuklarının okula gelmediklerinin farkedilmesi durumunda okul polislerine, ‘duyarlı olmalarını’ isteyen Antakyalıoğlu, “ Eğer bu çocukla ilgili arkadaşlarından ‘evlendirildiğine’ ilişkin bir söylenti, dedikodu ya da duyum varsa Çocuk Şubesi’ne durumu bildirin” dedi. Okul polisleri, cinsel istismar konusunda da bilgilendirildi. Böyle bir durumda nasıl bir yol izleneceği anlatıldı.
Okul polisinin ezberlediği 12 ilke
Antakyalıoğlu’nun, eğitim programı kapsamında dikkat çektiği Çocukları Korumu Kanunu’nun, ‘Temel İlkeler’ başlıklı 4. Maddesi şöyle:
-Çocuğun yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarının güvence altına alınması, Çocuğun yarar ve esenliğinin gözetilmesi, Çocuk ve ailesinin herhangi bir nedenle ayrımcılığa tâbi tutulmaması, Çocuk ve ailesi bilgilendirilmek suretiyle karar sürecine katılımlarının sağlanması, Çocuğun, ailesinin, ilgililerin, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içinde çalışmaları, İnsan haklarına dayalı, adil, etkili ve süratli bir usûl izlenmesi, Soruşturma ve kovuşturma sürecinde çocuğun durumuna uygun özel ihtimam gösterilmesi, Kararların alınmasında ve uygulanmasında, çocuğun yaşına ve gelişimine uygun eğitimini ve öğrenimini, kişiliğini ve toplumsal sorumluluğunu geliştirmesinin desteklenmesi, Çocuklar hakkında özgürlüğü kısıtlayıcı tedbirler ile hapis cezasına en son çare olarak başvurulması, Tedbir kararı verilirken kurumda bakım ve kurumda tutmanın son çare olarak görülmesi, kararların verilmesinde ve uygulanmasında toplumsal sorumluluğun paylaşılmasının sağlanması, Çocukların bakılıp gözetildiği, tedbir kararlarının uygulandığı kurumlarda yetişkinlerden ayrı tutulmaları, Çocuklar hakkında yürütülen işlemlerde, yargılama ve kararların yerine getirilmesinde kimliğinin başkaları tarafından belirlenememesine yönelik önlemler alınması.