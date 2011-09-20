T24 LogoT24 Logo
Gündem

Okul polisi ‘çocuk gelin’ler için harekete geçiyor

Okul polisleri, Türkiye’nin kanayan yarası ‘ çocuk gelinler’ konusunda eğitimden...

20 Eylül 2011 03:00



Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA 

Okul polisleri,  Türkiye’nin kanayan yarası ‘ çocuk gelinler’ konusunda eğitimden geçti. Okula gelmeyen kız öğrencinin ‘çocuk gelin’ olup olmadığı araştırılacak. Öğrencinin ‘evlendirildiğine’ ilişkin bir duyum ya da dedikodu  polisi harekete  geçirecek. Kız öğrencinin durumu Çocuk Şubesi’ne bildirilecek. 


Çocuk hakları, cinsel istismar 

Ankara Emniyet Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanlığı, geçtiğimiz hafta , okul polisleri için 4 günlük eğitim programı düzenledi. Çeşitli akademisyenler ve Emniyet Müdürlüğü yetkilileri kendi alanlarında ders verdi. “Çocuk Hakları”, “Okulda Şiddet”, “ Madde Kullanımı”,  “İnsan Hakları” “ Okul Çağındaki Çocukların ve Gençlerin Psikolojik Özellikleri”, “Sosyo Kültürel Farklılıklar” , “Cinsel İstismar” en yetkili ağızlardan aktarıldı. 


Okul müdürü ve öğretmen tokat atarsa 

Ankara Emniyeti’nin okul polisi için düzenlediği eğitim programında “ Çocuk Hakları’nı anlatan Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel İstismar Ağı Koordinatörü  avukat Şahin Antakyalıoğlu T24’e, “ Çocuklara Koruma Kanunu’nda düzenlenen 12 Temel İlke, koruyu tedbirler üstünde durduk” dedi.  Program kapsamında,  Antakyalıoğlu, günlük olaylar karşısında yapılacakları anlattı. Buna göre, öğrenci okul müdürü ya da öğretmen tarafından şiddete maruz kalırsa, okul polisi rapor tutacak. 

Okul polislerine, ilgili yasaların, kamu görevlisinin suçu bildirme yükümlülüğü verdiğine dikkat çeken Antakyalıoğlu,”Okulda çocuk şiddete maruz kalırsa raporlaştırın. Tokat bile atsa suçtur. Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi yasalara göre suç teşkil eder”. 


Kız çocukları okula gelmezse 

Kız çocuklarının okula gelmediklerinin farkedilmesi durumunda okul polislerine, ‘duyarlı olmalarını’ isteyen Antakyalıoğlu, “ Eğer bu çocukla ilgili arkadaşlarından ‘evlendirildiğine’ ilişkin bir söylenti, dedikodu ya da  duyum varsa  Çocuk Şubesi’ne durumu bildirin” dedi. Okul polisleri, cinsel istismar konusunda da bilgilendirildi.  Böyle bir durumda nasıl bir yol izleneceği anlatıldı.  


Okul polisinin ezberlediği 12 ilke  

Antakyalıoğlu’nun,  eğitim programı kapsamında dikkat çektiği  Çocukları Korumu Kanunu’nun, ‘Temel İlkeler’ başlıklı 4. Maddesi şöyle: 

-Çocuğun yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarının güvence altına alınması, Çocuğun yarar ve esenliğinin gözetilmesi,  Çocuk ve ailesinin herhangi bir nedenle ayrımcılığa tâbi tutulmaması, Çocuk ve ailesi bilgilendirilmek suretiyle karar sürecine katılımlarının sağlanması, Çocuğun, ailesinin, ilgililerin, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içinde çalışmaları, İnsan haklarına dayalı, adil, etkili ve süratli bir usûl izlenmesi, Soruşturma ve kovuşturma sürecinde çocuğun durumuna uygun özel ihtimam gösterilmesi, Kararların alınmasında ve uygulanmasında, çocuğun yaşına ve gelişimine uygun eğitimini ve öğrenimini, kişiliğini ve toplumsal sorumluluğunu geliştirmesinin desteklenmesi, Çocuklar hakkında özgürlüğü kısıtlayıcı tedbirler ile hapis cezasına en son çare olarak başvurulması, Tedbir kararı verilirken kurumda bakım ve kurumda tutmanın son çare olarak görülmesi, kararların verilmesinde ve uygulanmasında toplumsal sorumluluğun paylaşılmasının sağlanması, Çocukların bakılıp gözetildiği, tedbir kararlarının uygulandığı kurumlarda yetişkinlerden ayrı tutulmaları, Çocuklar hakkında yürütülen işlemlerde, yargılama ve kararların yerine getirilmesinde kimliğinin başkaları tarafından belirlenememesine yönelik önlemler alınması.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24