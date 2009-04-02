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Yaşam

Okul panosunda ‘Kutlu Doğum Haftası'

Eğitim Sen Genel Başkanı Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla okullara gönderilen yazıyı eleşti

02 Nisan 2009 03:00

Eğitim Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç, Zile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Kutlu Doğum Haftası" dolayısıyla okullara gönderilen yazıyı eleştirdi.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Tokat'ın Zile İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara "2009 Yılı Kutlu Doğum Haftası" başlıklı resmi bir yazı gönderildiğini belirtti.

Her okul mutlaka 3 öğrenci ile katılacak

Yazıda "Hz. Peygamberin Hayatı" konulu bilgi yarışmasının 16 Nisan 2009 tarihinde ilçe spor salonunda yapılacağının ve her okulun üç öğrenci ile mutlaka katılacağının belirtildiğini savunan Kılıç, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Her okulu en az üç öğrencinin katılımını sağlayacak şekilde bu yarışmaya katılmaya zorlamak, eğitim sisteminde gelinen noktayı bir kere daha gözler önüne seren baskıcı ve dayatmacı bir yaklaşımdır.

Öte yandan ilgili yazının devamında, yarışmaya katılacak okulların din kültürü dersi öğretmenlerinin müdürlüğünün toplantısına katılacakları ifade edilmektedir. Din kültürü dersi öğretmenlerinin hangi nedenlere dayanarak bu toplantıya katılmalarının istendiği konusunda hiçbir açıklamanın olmamasının ise gerekçesi yoktur."

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