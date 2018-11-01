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OKUL ÖNÜNDE TACİZ İDDİASI: ÇEVREDEKİLER TARAFINDAN DÖVÜLDÜ

  Haber: Taylan ERGÜN - İstanbul DHA  Arnavutköy'de iddiaya göre okula gitmeye çalışan küçük yaştaki çocukları tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişi, veliler ve çevredekiler tarafından dövüldü

01 Kasım 2018 12:10

 

Haber: Taylan ERGÜN - İstanbul DHA 
Arnavutköy\'de iddiaya göre okula gitmeye çalışan küçük yaştaki çocukları tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişi, veliler ve çevredekiler tarafından dövüldü.
Olay, önceki gün öğle saatlerinde Arnavutköy\'deki bir ilkokul önünde meydana geldi. İddiaya göre, okul çevresinde dolaşan ve yol kenarındaki kız öğrencilere kalabalığı fırsat bilerek dokunmaya çalışan kişi çevredekilerin dikkatini çekti. Okul bahçesine de girdiği öne sürülen kişi veliler ve çevredekiler tarafından yakalandı. Okul bahçesinin dışına çıkartılan bu kişi feci şekilde dövüldü. Dövülen kişi daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. 

Görüntü dökümü:
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(Cep telefonu kamerası)
-Sokakta yürüyen tacizci olduğu iddia edilen kişi
-Vatandaşların dövdüğü tacizci olduğu iddia edilen kişi
 

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