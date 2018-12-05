Okul önünde genci vuran, güvenlik görevlisi emekli polisin davasına devam edildi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, güvenlik görevlisi olarak çalıştığı okul önünde beklememesi için uyarıp, kavga ettiği Ç.D.\'yi (18) arbede sırasında karnından vurup yaraladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan emekli polis memuru Ali Galip K.\'nın \'öldürmeye teşebbüs\' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mütalaasını veren savcı, tutuklu sanık Ali Galip K.\'nın \'Kasten yaralamaya teşebbüs\'ten cezalandırılmasını istedi.

Olay, geçen yıl Mayıs ayında Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi\'ndeki bir lisenin önünde meydana geldi. Okulda güvenlik görevlisi olarak çalışan emekli polis Ali Galip K., çıkış saatinde okul önünde bekleyen Ç.D. (18) ve yanındaki arkadaşlarını uyarınca tartışma çıktı. Ali Galip K. ile Ç.D. kavga etmeye başladı. Bu sırada Ali Galip K., beylik tabancasını çıkartıp, iddiaya göre havaya ateş etmek istedi. Ancak arbede sırasında Ali Galip K.\'nin silahı ateş aldı, Ç.D. karnından vuruldu. Ç.D.\'nin arkadaşları da Ali Galip K.\'yi darp etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ç.D., Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Ali Galip K. ise tutuklandı.

Silahın patlamasının ardından gençlerin emekli polisi darp etmesi de güvenlik kameralarına yansıdı.

\'AMACIM BENİ DARP EDEN GENCİ UZAKLAŞTIRMAKTI\'

Ali Galip K. hakkında \'Adam öldürmeye teşebbüs\' suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla dava açıldı. Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasında Ali Galip K., eylemin meşru müdafaa kapsamında tutulması ve Ç.D\'nin iyileşmesi göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Davanın bugünkü duruşmasına Ali Galip K. ve Ç.D. ile tarafların yakınları ve avukatları katıldı. İlk duruşmadaki savunmasında güvenlik görevlisi olarak çalıştığı okulun önünde bekleyen herkesi uyardığını ve öğrencileri bir hadiseye karşı korumak istediğini söyleyen Ali Galip K. \"Kimseyi öldürme kastım yoktu. Tek amacım beni darp eden genci uzaklaştırmak ve okulun güvenliğini sağlamaktı\" yönündeki savunmasının aynı olduğunu belirtti.

Ç.D. ise ifadesinde arkadaşları ile okul önünde beklediği sırada sanığın yanına gelip kendisini uzaklaştırmak istediğini, bu sırada tartıştıklarını belirterek, \"Sanık yere düştü. Sonra silahıyla ateş etti. Yaralandım ve şikayetçiyim\" dedi.

Duruşmada mütalaa veren cumhuriyet savcısı, emekli polis Ali Galip K.\'nin \'kasten öldürmeye teşebbüs\'ten değil, \'kasten yaralamaya teşebbüs\'ten 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, davayı karar verilmek üzere ileri bir tarihe erteledi.

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