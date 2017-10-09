Okul önünde açıkta satılan gıda tehlike saçıyor

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA)- GIDA Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Şehmus Alparslan, okul önlerinde açıkta satılan yiyecek ve içeceklerdeki mikropların çocuklarda karaciğer ve böbrek yetmezliğine neden olduğunu, ayrıca ve zeka gelişimini olumsuz etkimediğini söyledi.

Alarslan, büyükşehirlerde seyyar satıcılar konusunda birçok kurumun yetkili olmasına rağmen, yetki kargaşası nedeniyle kimsenin bu kişilere müdahale etmediğini, bunun büyük tehlike yarattığını anlattı. Okul önlerinde seyyar tezgahlarda satılan gıdaların her türlü mikroba açık olduğunu belirlen Alparslan şöyle dedi:

\"Bunlar özellikle gelişme çağındaki çocuklar için büyük tehlike yaratıyor. Bu gıdalardan çocuklarımıza gelecek mikroplarla karaciğer hastalıkları olabilir, gelişim bozuklukları olabilir, fiziksel gelişim, boyların uzamaması, organların ileriye hazırlanma sürecinin yeterince sağlanmaması oluşabilir. Böbrek, karaciğer yetmezliğine, hatta zeka gelişimine etki edebilir.\"

AİLELERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

Okul önlerindeki seyyar satıcılardan alışveriş yapılmaması konusunda ailelere de büyük görev düştüğünü belirten Alparslan sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Okul önlerindeki seyyar satıcılardan alışveriş yapılmaması konusunda öğretmenlere ve diğer kontrol mekanizmalarıyla birlikte ailelere de görev düşüyor. Yani eğitimde aileler, öğretmenler, okullar iş birliği yapma noktasında olmalı. Çocukların bilinçli gıda tüketimine dönük eğitimleri önem kazanıyor. Bu eğitimlerin bir parçası, okullar ise bir parçası da ailelerdir. Dışarıda satışa sunulan gıdaların tüketilmesinin sağlık açısından her türlü risk barındırma potansiyeli taşıdığı kesinlikle unutulmamalıdır.\"



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