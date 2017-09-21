Okul önlerinde denetimler sıkılaştı 

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde, okul önlerindeki emniyet tedbirleri arttırıldı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Narkotik, Çocuk ve Trafik Şube ekipleri her gün farklı bir okul önünde çalışma yapıyor. Özellikle uyuşturucu satıcıları, aranan şahıslar ve servis minibüslerine yönelik yapılan denetimler kapsamında durdurulan araçlar, polis tarafından kontrollerden geçirildikten sonra narkotik köpeği Molly tarafından da uyuşturucu taramasından geçiriliyor. Öğrenci servis minibüslerinde de sürücüleri denetleyen trafik polisleri öğrencileri de bilgilendiriyor. Polis denetimlerinden memnun kaldıklarını ifade eden öğrenciler, veliler ve vatandaşlar bu tür uygulamaların daha sık yapılmasını istiyor.

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